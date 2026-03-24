Tập trung đầu tư thể thao thành tích cao, giữ vai trò đầu tàu của TPHCM

Tham dự và tiếp đoàn có bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở VH - TT TPHCM.
Tại Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu, lãnh đạo trung tâm cho biết trong năm 2025, đơn vị đã thành lập các đoàn tham dự 122 giải thể thao thành tích cao, giành tổng cộng 849 huy chương, gồm 180 HCV, 234 HCB và 428 HCĐ.
Ở đấu trường quốc tế, các vận động viên của trung tâm tham gia 18 giải, giành 9 HCV, 12 HCB và 10 HCĐ.
Tại SEA Games 33, trung tâm có 6 vận động viên góp mặt trong thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam, tranh tài ở các môn Petanque, Muay, Pencaksilat, Judo và Triathlon. Kết quả, các vận động viên đã giành 2 HCB (Judo, Pencaksilat) và 1 HCĐ (Petanque), đóng góp tích cực vào thành tích chung của đoàn.
Ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Lê Văn Minh đánh giá cao nỗ lực của trung tâm trong công tác đào tạo, huấn luyện cũng như phát triển phong trào thể dục thể thao. Dịp này, đoàn đã biểu dương các cá nhân tiêu biểu như võ sư Judo Đặng Văn Tươi và vận động viên Võ Thị Phương Quỳnh, một trong những gương mặt nổi bật của Judo Việt Nam.
Đồng chí Lê Văn Minh đề nghị ngành thể dục thể thao tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, tập trung đầu tư cho các môn thế mạnh và thể thao thành tích cao; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng vận động viên trẻ; đồng thời đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất trong nhân dân.
Bên cạnh đó, cần tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thể thao, qua đó góp phần duy trì và nâng cao vị thế của thể thao TPHCM.
Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng đến các tập thể, cá nhân của ngành nhân Ngày Thể thao Việt Nam.