Khai mạc Giải chạy “VnExpress Marathon Cần Thơ 2026”

Giải chạy diễn ra trong 3 ngày (từ 8 đến 10-5), trong đó, ngày thi đấu chính thức bắt đầu từ 3 giờ ngày 10-5, thu hút 10.000 vận động viên tham gia.

Mùa giải năm nay, ban tổ chức tiếp tục đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn, hệ thống đường chạy được đo đạc, kiểm định kỹ lưỡng với 4 cự ly, gồm: 5km, 10km, 21km và 42km, phù hợp nhiều nhóm vận động viên từ phong trào đến chuyên nghiệp.

Bên cạnh các nội dung thi đấu dành cho người lớn, giải tiếp tục tổ chức hoạt động chạy “Kun Marathon”, cự ly khoảng 700m dành cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi, diễn ra vào sáng 9-5 tại công viên Sông Hậu.

Đường chạy có điểm xuất phát và về đích tại khu vực công viên Sông Hậu, cung đường được thiết kế đi qua những tuyến đường ven sông, khu đô thị và các biểu tượng quen thuộc của Tây Đô, mang đến cảm giác thoáng đãng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sôi động.

Không chỉ là một sự kiện thể thao, VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh một Cần Thơ năng động, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa đến với du khách trong và ngoài nước.

