Tân HLV người Anh tin tuyển Thái Lan có thể dự World Cup

Tân HLV người Anh Anthony Hudson ra mắt đội tuyển Thái Lan vào chiều 23-10. ẢNH: FAT

Trong buổi họp báo ra mắt vào chiều 23-10 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), HLV Anthony Hudson bày tỏ niềm vinh dự khi được dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, đội bóng mà theo nhà cầm quân 41 tuổi nhận xét giàu truyền thống tại Đông Nam Á và là niềm tự hào của người hâm mộ thể thao xứ chùa Vàng.

Chiến lược gia người Anh cũng gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Liên đoàn Madam Pang cùng các lãnh đạo tại Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã trao cho ông cơ hội, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để đưa bóng đá Thái Lan tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup.

“Tôi tin rằng đội tuyển Thái Lan hoàn toàn có thể dự World Cup. Để làm được điều đó, chúng ta cần phát triển cầu thủ trẻ, tăng cường các trận đấu quốc tế và nâng cao trình độ huấn luyện viên trong nước. Khi tất cả cùng tiến bộ, giấc mơ World Cup không còn xa”, ông Hudson nhấn mạnh.

HLV Hudson sinh ra tại Seattle (Mỹ) trong thời gian cha của ông là cựu tuyển thủ Anh Alan Hudson thi đấu cho Seattle Sounders. Lớn lên ở Anh, HLV Hudson ban đầu gia nhập học viện West Ham United. Tuy nhiên, sự nghiệp cầu thủ của ông không kéo dài. Đến tuổi 31, Hudson chuyển hướng sang con đường huấn luyện với tấm bằng UEFA Pro License (chứng chỉ cao nhất của bóng đá châu Âu).

HLV Hudson khởi đầu tại Real Maryland (Mỹ), sau đó dẫn dắt đội trẻ Tottenham Hotspur và được HLV Harry Redknapp ví như “Mourinho mới”. Những trải nghiệm đó mở ra hành trình phiêu lưu huấn luyện khắp thế giới từ Bahrain, New Zealand, Qatar và Mỹ.

HLV Hudson nhận được sự quan tâm đông đảo từ truyền thông Thái Lan. ẢNH: FAT

Khi dẫn dắt Bahrain, HLV Hudson giúp đại diện của Tây Á giành chức vô địch WAFF Cup 2014. Tại New Zealand, ông suýt đưa đội tới World Cup 2018 sau khi lọt vào trận play-off liên lục địa. Với tuyển Mỹ, Hudson từng là trợ lý của HLV Gregg Berhalter tại World Cup 2022, rồi sau đó giữ chức HLV tạm quyền.

Năm 2024, ông sang châu Á dẫn dắt BG Pathum United ở Thai League. Dù chỉ làm việc trong 2 tháng, Hudson nhanh chóng ghi dấu ấn với phong cách huấn luyện hiện đại, giúp đội thắng 7/10 trận. Theo FAT, chính triết lý bóng đá thực dụng, kết hợp kiểm soát bóng và pressing mạnh mẽ đã giúp ông được tin tưởng giao dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

“Tôi tin tưởng tuyệt đối vào thế hệ cầu thủ trẻ. Họ có khát vọng, kỹ năng và tinh thần học hỏi rất lớn. Nhưng tôi cũng đánh giá cao vai trò của các cầu thủ kinh nghiệm, những người có thể hướng dẫn đàn em thích nghi với môi trường thi đấu quốc tế”, HLV Hudson tiếp lời phát biểu.

Tân HLV người Anh cũng cho biết ông muốn kết hợp giữa các HLV nội và ngoại trong ban huấn luyện tại đội tuyển Thái Lan, vừa để chia sẻ chuyên môn, vừa giúp HLV địa phương học hỏi. “Tôi tôn trọng HLV Masatada Ishii và những gì ông ấy đã làm được cho đội tuyển Thái Lan trước đó. Tôi sẽ kế thừa, phát triển, chứ không thay đổi tất cả. Mỗi HLV có phong cách riêng, và tôi muốn truyền tải tư tưởng của mình một cách tự nhiên, giúp đội thích nghi từng bước”, HLV Hudson khẳng định.

Trận ra mắt của HLV Hudson là cùng đội tuyển Thái Lan thi đấu giao hữu với Singapore vào ngày 13-11 và 5 ngày sau làm khách trước Sri Lanka thuộc bảng D vòng loại Asian Cup 2027. “Voi chiến” hiện xếp nhì bảng D với 9 điểm, thua đội đầu bảng Turkmenistan chỉ số phụ. Chỉ đội đứng đầu mới đoạt vé dự vòng chung kết của đấu trường châu lục, nên đấy là mục tiêu trước mắt của nhà cầm quân người Anh cùng đội bóng xứ chùa vàng.

HỮU THÀNH