HLV người Nhật Bản bức xúc khi bị chấm dứt hợp đồng

HLV Masatada Ishii bức xúc vì bị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chấm dứt hợp đồng dẫn dắt đội tuyển quốc gia thiếu minh bạch và không được thông báo trước.

Chiều 21-10, FAT chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Masatada Ishii, chỉ ba tuần trước khi đội tuyển Thái Lan bước vào lượt trận thứ 5 thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Quyết định này khiến HLV Masatada Ishii tỏ rõ sự bức xúc, khi ông cho rằng bản thân bị đối xử thiếu minh bạch.

Trên trang cá nhân, HLV Masatada Ishii cho biết vào 10 giờ sáng cùng ngày, ông được FAT mời đến làm việc với lý do “đánh giá lại hai trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa đợt FIFA Days tháng 10 vừa qua”. Tuy nhiên, ngay sau buổi họp, ông bất ngờ được thông báo về việc chấm dứt hợp đồng từ phía FAT.

“Tôi không thể hiểu nổi tại sao họ lại hành xử thiếu thành thật đến như vậy”, nhà cầm quân người Nhật Bản bày tỏ.

HLV Masatada Ishii cũng tiết lộ đã từ chối ký bất kỳ văn bản nào liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng vì chưa thể sắp xếp lại cảm xúc và suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, FAT đã công bố quyết định sa thải trên các phương tiện truyền thông.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã luôn ủng hộ đội tuyển Thái Lan trong suốt thời gian qua”, ông chia sẻ.

Theo thông cáo từ FAT, lý do chia tay là do “định hướng làm việc và chiến lược phát triển đội tuyển Thái Lan với HLV Masatada Ishii không còn phù hợp”. Dù vậy, việc sa thải nhà cầm quân người Nhật vào thời điểm nhạy cảm khiến dư luận Thái Lan không khỏi bất ngờ, nhất là khi ông chỉ dẫn dắt “Voi chiến” từ tháng 12-2023 và vẫn đang trong quá trình xây dựng lại đội bóng.

Dưới thời HLV Masatada Ishii, đội tuyển Thái Lan thi đấu 30 trận, giành 16 chiến thắng (tỷ lệ thắng 53%). Thành tích nổi bật nhất là vô địch Cúp Nhà vua 2024, nhưng ông cũng phải nhận chỉ trích sau thất bại trước tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2024 và phong độ thiếu ổn định thời gian gần đây.

Việc chia tay HLV Masatada Ishii đi ngược với kỳ vọng ban đầu khi FAT bổ nhiệm ông, người từng đưa Kashima Antlers giành ngôi á quân tại FIFA Club World Cup 2016. FAT cho biết sẽ sớm công bố danh tính tân HLV trưởng nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 11,

HỮU THÀNH