Tuyển Thái Lan có tân HLV người Anh, Madam Pang viết thư xin lỗi

Trong thư xin lỗi người hâm mộ, Chủ tịch Nualphan Lamsam của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã công bố danh tính HLV sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia ở phần còn lại của vòng loại Asian Cup 2027.

Madam Pang cùng HLV Anthony Hudson. ẢNH: FAT

Hôm 21-10, làng cầu Thái Lan lẫn Đông Nam Á bất ngờ với quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Masatada Ishii từ FAT. Nguyên nhân được FAT đưa ra là “định hướng làm việc và chiến lược phát triển đội tuyển Thái Lan với HLV Masatada Ishii không còn phù hợp”.

Hành động này khiến HLV Masatada Ishii bức xúc và cho rằng thiếu tính minh bạch, đồng thời đầy nhạy cảm, bởi đội tuyển Thái Lan đang bước vào giai đoạn cạnh tranh tấm vé tham dự Asian Cup 2027 đầy khốc liệt.

Một ngày sau, đích thân Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam đã đứng ra giải quyết khủng hoảng truyền thông. Thông qua mạng xã hội, vị lãnh đạo có biệt danh Madam Pang gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau những lùm xùm liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng với HLV người Nhật Bản.

Trong tâm thư, Madam Pang thẳng thắn thừa nhận những quyết định gần đây gây tranh cãi, đặc biệt là việc chia tay HLV Masatada Ishii khi đội tuyển Thái Lan vẫn đang trong hành trình giành vé dự Asian Cup 2027. “Việc thay HLV trưởng là điều bình thường trong bóng đá, nhưng điều quan trọng là thành tích và kỳ vọng của người hâm mộ Thái Lan”, Madam Pang nhấn mạnh.

Một trong những khoảnh khắc được Madam Pang mô tả là “đau lòng nhất” chính là trận thắng Singapore 3-1 tại vòng loại World Cup 2026. Thiếu đúng một bàn thắng, đội tuyển Thái Lan mất vé đi tiếp và phải chờ thêm 4 năm nữa để nuôi hy vọng dự World Cup. Bên cạnh đó, thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết ASEAN Cup 2024 càng khiến áp lực đè nặng lên FAT.

Dù khẳng định HLV Masatada Ishii đã được trao toàn quyền kể từ khi thay đồng nghiệp Mano Polking vào cuối năm 2023, Madam Pang cho rằng kết quả thi đấu chưa đáp ứng kỳ vọng. Tuy nhiên, bà cũng ghi nhận đóng góp của nhà cầm quân người Nhật Bản, trong đó có chức vô địch King’s Cup 2024.

Sau quyết định chia tay HLV Masatada Ishii, FAT bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Anthony Hudson giữ chức “thuyền trưởng” của đội tuyển Thái Lan. Vị chiến lược gia người Anh từng dẫn dắt Bahrain giành vé dự Asian Cup 2015, cũng như cùng New Zealand dự FIFA Confederations Cup 2017. Ông cũng từng giữ vai trò HLV tạm quyền của đội tuyển Mỹ vào năm 2023.

Tuy nhiên, hồ sơ của HLV Anthony Hudson lại không mấy ấn tượng. Trong thời gian dẫn dắt New Zealand (2014–2017), ông chỉ đạt tỷ lệ thắng 33%. Việc lựa chọn ông Anthony thay cho một HLV giàu kinh nghiệm như Ishii được xem là một canh bạc lớn của FAT. Đồng thời, nhà cầm quân người Anh cũng chỉ có thời gian ngắn huấn luyện CLB tại Thai League là BG Pathum United.

Dù vậy, Madam Pang vẫn thể hiện sự tin tưởng vào tân HLV trưởng. “Ông Hudson hiểu rõ hệ thống bóng đá Thái Lan, từng làm việc ở nhiều cấp độ và có kinh nghiệm quốc tế. Trong thời điểm nhạy cảm này, đây là người phù hợp nhất để dẫn dắt đội tuyển quốc gia”, Chủ tịch FAT khẳng định.

Trận ra mắt của HLV Anthony Hudson là cùng đội tuyển Thái Lan thi đấu giao hữu với Singapore vào ngày 13-11 và 5 ngày sau làm khách trước Sri Lanka thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

HỮU THÀNH