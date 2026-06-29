Sức mạnh của Pháp đến từ sự linh hoạt ở đấu pháp

Toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng, Pháp ngày càng khẳng định sức mạnh của ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch World Cup 2026. Không chỉ mạnh ở chiều sâu lực lượng khi còn nhiều cầu thủ tốt phải ở nhà, đội tuyển Pháp còn gây ấn tượng ở sự linh hoạt trong đấu pháp.

HLV Đinh Hồng Vinh

HLV Đinh Hồng Vinh nhận xét: “Hành trình từ đầu giải cho thấy Pháp tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026. Điều tạo nên sức mạnh của họ không chỉ là chất lượng của các cá nhân mà còn là sự linh hoạt trong tổ chức chiến thuật và chiều sâu đội hình.

Đội tuyển Pháp chủ yếu vận hành với hệ thống 1-4-3-3. Khi có bóng, đội hình thường chuyển thành cấu trúc 1-2-3-5 nhằm mở rộng không gian tấn công và tạo nhiều phương án tiếp cận khung thành. Khi không có bóng, các cầu thủ nhanh chóng thu hẹp cự ly đội hình, bảo vệ khu vực trung lộ và tổ chức pressing theo từng khu vực thay vì gây áp lực liên tục trên toàn mặt sân”.

Mbapper đang có 4 bàn thắng ghi được cho đội nhà kể từ đầu giải.

Theo ông Vinh, cầu thủ tạo ấn tượng nhất ở đội tuyển Pháp không ai khác chính là Kylian Mbappé, anh vẫn là cầu thủ tạo ảnh hưởng lớn nhất trong hệ thống của tuyển Pháp. “Không chỉ ghi bàn, Mbappé còn quyết định tốc độ chuyển đổi trạng thái và luôn tạo ra áp lực rất lớn lên hàng phòng ngự đối phương bằng tốc độ, khả năng bứt phá và dứt điểm

Aurélien Tchouaméni tiếp tục là điểm tựa ở khu vực trung tuyến với khả năng đánh chặn, thu hồi bóng và cân bằng giữa phòng ngự với tổ chức lối chơi. Ở hai hành lang cánh, Ousmane Dembélé mang đến sự đột biến nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo cơ hội cho đồng đội”.

Đội tuyển Pháp sẽ gặp Thụy Điển ở vòng 1/16 vào ngày 1-7 trên sân AT&T, Dallas (Mỹ).

QUỐC CƯỜNG