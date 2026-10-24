Sôi nổi giải cầu lông hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2026

Từ ngày 23 đến 25-10, tại Câu lạc bộ Cầu lông T12 (phường Xóm Chiếu), Sở VH-TT TPHCM tổ chức giải cầu lông trong khuôn khổ Hoạt động thể dục thể thao hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2026”.

Các VĐV tranh tài sôi nổi tại giải cầu lông hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: THANH TÙNG

Giải đấu thu hút sự tham gia của 16 đơn vị với gần 200 vận động viên. Các tay vợt tranh tài ở các nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ theo nhiều nhóm tuổi, tạo nên sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe và tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị trên địa bàn TPHCM.

Giải cầu lông là một trong những hoạt động thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 trên địa bàn TPHCM do Sở VH-TT thành phố tổ chức trong tháng 9 và tháng 10. Chuỗi hoạt động gồm các môn: cầu lông, đá cầu nghệ thuật, pickleball, dân vũ thể thao và giải thể thao dân tộc thiểu số, thu hút gần 2.000 huấn luyện viên, vận động viên đến từ các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Cầu lông tiếp tục khẳng định sức hút nhờ tính phù hợp với nhiều lứa tuổi, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi. Việc duy trì tập luyện cầu lông thường xuyên không chỉ giúp nâng cao thể lực, sự dẻo dai mà còn góp phần cải thiện đời sống tinh thần, xây dựng lối sống năng động và lành mạnh.

Giải thu hút sự tham gia của 16 đơn vị với gần 200 vận động viên. Ảnh: THANH TÙNG

Thông qua giải đấu, ngành thể thao thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích người dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

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NGUYỄN ANH