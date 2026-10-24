Nhiều ngôi sao điền kinh tranh tài gay cấn tại Đại hội

Các gương mặt hàng đầu của đội tuyển điền kinh Việt Nam được tạo điều kiện trở lại đơn vị chủ quản chuẩn bị chuyên môn sẵn sàng dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Điền kinh Việt Nam thu hút nhiều VĐV hàng đầu tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Hiện tại, Ban huấn luyện từng tổ nội dung của Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ cho phép các tuyển thủ trở lại đơn vị chủ quản theo yêu cầu để chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Về cơ bản, tất cả VĐV xuất sắc nhất trong từng nội dung, đang là tuyển thủ quốc gia, sẽ thi đấu Đại hội năm nay”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tổ chức tập huấn chuyên môn tại các điểm ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bắc Ninh. Theo phân tích của ông Nguyễn Mạnh Hùng, tuyển thủ trở lại đơn vị chủ quản nhưng Ban huấn luyện các tổ nội dung điền kinh quốc gia vẫn giám sát, nắm bắt thông số chuyên môn để đánh giá kết quả thi đấu từng người.

Theo đăng ký của Ban tổ chức môn điền kinh, nhiều gương mặt trong thành phần 25 tuyển thủ dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) sẽ góp mặt Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM) trong tháng 11.

Như vậy, khán giả sẽ được chứng kiến nhiều ngôi sao điền kinh tranh tài hấp dẫn như Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Trần Thị Loan, Hà Thị Thúy Hằng, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Trần Nhật Hoàng, Hồ Trọng Mạnh Hùng, Hoàng Thanh Giang, Lê Thị Tuyết, Hà Thị Thu, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng...

Ngoài ra, nhiều tuyển thủ không dự ASIAD 20 vẫn được đánh giá đủ khả năng tranh chấp huy chương cao nhất tại Đại hội như Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Lê Tiến Long, Lương Đức Phước, Bùi Thị Kim Anh, Phạm Văn Nghĩa, Lê Thị Diễm Hằng, Nguyễn Thành Ngưng, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Bùi Thị Ngân, Nguyễn Khánh Linh, Ngần Ngọc Nghĩa, Bùi Thị Nguyên…

4 năm trước, đội điền kinh Quân đội giữ vị trí số 1 với kết quả 10 HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Hiện tại, đội điền kinh Quân đội vẫn được đánh giá có nhiều cơ hội giành kết quả tốt nhất.

Tuyển thủ nhảy xa Vũ Thị Ngọc Hà được chờ đợi đạt thành tích tốt nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo đánh giá của giới chuyên môn, sự cạnh tranh thành tích lần này vẫn tiếp tục đến từ VĐV chủ nhà TPHCM cùng Quân đội, Công an Nhân dân, Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Đồng Nai, Ninh Bình… Mỗi đơn vị đều có VĐV giữ ưu thế chuyên môn trong nội dung nhất định, dù thi đấu ở Đại hội sẽ mang tính chất khác so với tranh tài vô địch quốc gia.

Nguyễn Thị Oanh là gương mặt hàng đầu sẽ thi đấu tại sân Thống Nhất trong tháng 11. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Theo lịch thi đấu, môn điền kinh diễn ra 48 nội dung tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM) từ ngày 22-11 tới 1-12. Chương trình tập huấn trọng tài diễn ra từ 22-11 tới 23-11. Tất cả các đơn vị họp kỹ thuật, đăng ký VĐV thi đấu chính thức ngày 24-11. Ngày 25 và 26-11 diễn ra thi đấu sơ loại nhiều cự ly. Ngày 27-11 tới 1-12 thi đấu chung kết tất cả nội dung.

MINH CHIẾN