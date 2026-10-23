Tuyển lặn Việt Nam đặt mục tiêu đứng đầu giải Đông Nam Á 2026

Nam tuyển thủ lặn số 1 của Thể thao TPHCM và đội tuyển lặn Việt Nam Nguyễn Thành Lộc sẽ tham dự Giải vô địch Đông Nam Á 2026 được tổ chức tại Malaysia.

Tuyển thủ lặn TPHCM Nguyễn Thành Lộc sẽ dự Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: HCMFINSWIMMING

Ban huấn luyện Đội tuyển lặn Việt Nam đăng ký 46 tuyển thủ tham dự Giải vô địch Đông Nam Á sẽ diễn ra tại Malaysia từ 27-10 tới 1-11. Liên đoàn lặn Đông Nam Á cũng sẽ tổ chức thi đấu các nội dung nhóm tuổi cho VĐV trẻ.

Lần góp mặt này, Thể thao TPHCM đóng góp 16 tuyển thủ, trong đó có VĐV hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Thành Lộc. Nam tuyển thủ nhận nhiệm vụ tập trung thi đấu giành HCV.

Ngoài Nguyễn Thành Lộc, một số tuyển thủ lặn khác của Thể thao TPHCM nhận sự chú ý chuyên môn khi dự Giải vô địch Đông Nam Á 2026 như Lưu Nguyễn Đức Tâm, Đỗ Đình Toàn, Huỳnh Tuấn Kiệt, Trần Bảo Ân, Hà Hoàng Như Ý, Nguyễn Tường Linh…

Ban huấn luyện Đội tuyển lặn Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững vị trí số 1 về thành tích thi đấu trong giải.

Năm ngoái, chúng ta đã xếp nhất toàn đoàn khi đạt 31 HCV trong các nội dung Giải vô địch Đông Nam Á 2025. Trước đó, chúng ta cũng xếp nhất Giải vô địch Đông Nam Á 2024 với 21 HCV.

Giải vô địch Đông Nam Á 2026 còn ý nghĩa để nhiều tuyển thủ Việt Nam tích lũy chuyên môn trước khi trở lại dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trong tháng 11 tại TPHCM.

Vì vậy, không riêng kình ngư lặn của Thể thao TPHCM, nhiều gương mặt quen thuộc của Đội tuyển lặn quốc gia như Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Trần San San, Trần Thị Huyền Trang, Vũ Đặng Nhật Nam, Cao Thị Duyên, Nguyễn Thanh Toàn… sẽ thi đấu Giải vô địch Đông Nam Á 2026 với tinh thần cao nhất để sẵn sàng dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN