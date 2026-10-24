Các môn khác

Việt Nam đăng cai Giải thể hình châu Á 2027

SGGPO

Việt Nam được Liên đoàn thể hình châu Á trao cơ hội tổ chức Giải vô địch châu lục vào năm 2027 với điểm tranh tài dự kiến ở Quảng Ninh.

Đội tuyển thể hình Việt Nam vừa thi đấu Giải vô địch châu Á 2026 tại Thái Lan. Ảnh: THU QUỲNH
Đội tuyển thể hình Việt Nam vừa thi đấu Giải vô địch châu Á 2026 tại Thái Lan. Ảnh: THU QUỲNH

Ngày 23-10, Chủ tịch Liên đoàn thể hình thế giới (WBPF) Datuk Paul Chua và Giám đốc điều hành WBPF Christina Kam đã tới Quảng Ninh làm việc cùng đại diện Liên đoàn thể hình & cử tạ Việt Nam về công tác chuẩn bị tổ chức Giải thể hình vô địch châu Á 2027.

Việc nhận suất chính thức là chủ nhà Giải vô địch châu Á 2027 đánh dấu lần thứ 4 trong lịch sử, Việt Nam là nơi đăng cai chương trình thi đấu vô địch châu lục. Chúng ta từng tổ chức giải vô địch thể hình châu Á năm 1998, 2006, 2013 trước đây.

Đại diện Liên đoàn thể hình & cử tạ Việt Nam đã làm việc chi tiết, báo cáo sự chuẩn bị cùng các điều kiện chuyên môn, địa điểm thi đấu của giải năm 2027.

Tại Giải thể hình vô địch châu Á 2026 mới đây ở Bangkok (Thái Lan), đoàn thể hình Việt Nam góp mặt 28 lực sĩ, giành 12 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ qua các nội dung thi đấu, đứng nhất toàn đoàn trong 24 đội tại giải đấu.

Với kết quả này, lực sĩ Việt Nam sẽ có thêm tinh thần chuẩn bị chuyên môn làm chủ nhà Giải vô địch châu Á 2027.

Lần gần nhất môn thể hình được đưa vào chương trình Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) là kỳ SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam năm 2022. Các lực sĩ Việt Nam đã xếp nhất toàn đoàn với 5 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ.

Hiện tại, môn thể hình đang được xem xét để có thể góp mặt chính thức tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 21 (ASIAD 21) vào năm 2030 ở Qatar.

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MINH CHIẾN

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