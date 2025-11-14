Lực sĩ Phạm Văn Mách lần thứ 7 giành HCV thể hình vô địch thế giới

Đội tuyển thể hình Việt Nam đang tranh tài giải vô địch thế giới 2025 ở Indonesia và Phạm Văn Mách đã có ngôi vô địch ngay ngày khai mạc.

Lực sĩ Phạm Văn Mách giành HCV tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: VĂN MÁCH

Ngày 14-11, giải đấu chính thức khai mạc tại Indonesia. Ngay ở ngày đầu tiên, lực sĩ nhiều kinh nghiệm Phạm Văn Mách thể hiện xuất sắc bài biểu diễn ở nội dung 55kg nam qua đó thuyết phục giám khảo chấm điểm cao nhất, giành HCV. Trong hạng cân này, lực sĩ Muru Ramamurthy, Shiv Choram Sundi (cùng Ấn Độ) đứng ở các vị trí sau Phạm Văn Mách.

Ngôi vô địch thế giới 2025 được ghi nhận là lần thứ 7, Phạm Văn Mách đạt được HCV trong các lần tranh tài thể hình thế giới. Năm ngoái ở giải đấu được tổ chức tại Maldives, lực sĩ của Việt Nam cũng giành HCV. Hiện tại, Phạm Văn Mách đã bước sang tuổi 49 và vẫn giữ được khối lượng tập luyện đảm bảo chuyên môn trong thể hình.

Cùng trong ngày đầu của giải, đội tuyển thể hình Việt Nam còn giành thêm các tấm HCV của lực sĩ Phan Huỳnh Đức tại hạng cân 65kg nam, Hồ Huy Bình tại hạng cân 70kg nam. Về nữ, tại bài biểu diễn của thể hình cổ điển chiều cao đến 1,65m, tuyển thủ Nguyễn Thị Kim Dung giành HCV cho đội tuyển thể hình Việt Nam.

Năm nay, đội tuyển thể hình Việt Nam đăng ký 23 lực sĩ là những gương mặt có chuyên môn tốt nhất tranh tài các nội dung dành cho nam, nữ. Giải diễn ra từ ngày 14 tới 17-11. Tại SEA Games 32-2023 và SEA Games 33-2025, môn thể hình không được đưa vào thi đấu.

MINH CHIẾN