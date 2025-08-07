Siêu phẩm giúp đội tuyển nữ Myanmar tạo nên địa chấn trước Australia

Đội tuyển nữ Myanmar gây ấn tượng khi thắng Australia với tỷ số 2-1 ở trận ra quân bảng B thuộc Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Các tuyển thủ Myanmar vỡ òa cảm xúc khi thắng Australia. ẢNH: TRƯƠNG HIẾU

Chiều 7-8, bảng B thuộc Giải bóng đá nữ Đông Nam Á chính thức lăn bóng trên sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Ở trận đấu sớm, giới chuyên môn lẫn người hâm mộ được dịp kiểm chứng sức mạnh của Australia, đội tuyển nữ đang xếp hạng 15 trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuy nhiên, thay vì cử đội hình từng xếp hạng 4 World Cup nữ 2023, Australia chỉ đưa các nữ tuyển thủ U23 sang Việt Nam thi đấu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của đại diện đến từ xứ Chuột túi. Trong trận ra quân gặp Myanmar, các học trò của HLV Joe Palatsides gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận trận đấu.

Sau 32 phút bóng lăn, Australia đón nhận bàn thua đầu tiên. Từ cự ly hơn 20m, May Thet Mon Myint của Myanmar dứt điểm một chạm, đưa bóng đi theo quỹ đạo vòng cung đầy khó chịu, ghim vào góc xa khung thành. Myint cùng đồng đội sau đó tái hiện điệu nhảy Aura Farming đang thịnh hành trên mạng để ăn mừng bàn thắng.

Đội tuyển nữ Australia gặp nhiều khó khăn ở trận ra quân Giải nữ Đông Nam Á 2025

Bế tắc trong khâu tấn công, sai lầm từ thủ môn James ở phút 47 khiến mọi thứ thêm khó khăn với Australia. Cô thực hiện động tác phá bóng không khác gì chuyền thẳng vào chân của Win Theingi Tun, từ đó mở ra cơ hội cho tuyển thủ Myanmar nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước 2 bàn, Australia đẩy cao đội hình với tâm thế "được ăn cả, ngã về không". Tuy nhiên, nỗ lực của đại diện đến từ châu Đại Dương chỉ được đền đáp bằng bàn thắng danh dự của Furphy ở phút 85, khép lại thất bại 1-2 chung cuộc.

Chiến thắng của Myanmar, dù trước đội hình U23 Australia, vẫn được xem là cơn địa chấn của bóng đá nữ Đông Nam Á. Ba điểm có được trước đối thủ trực tiếp giúp Myanmar mở rộng cánh cửa vượt qua vòng bảng. Họ chỉ thua về chỉ số phụ so với đội dẫn đầu sau lượt trận đầu tiên là Philippines.

Philippines (áo trắng) thể hiện sức mạnh vượt trội so với Timor Leste

Ở trận đấu còn lại vào tối 7-8, đương kim vô địch Philippines đã có chiến thắng dễ dàng 7-0 trước Timor Leste. Trong đó, Tolentin và Quezada mỗi người lập cú đúp, bên cạnh các pha lập công đến từ Wyrzynski, Long và Schinaman.

Ngày 10-8 trên sân Việt Trì, bảng B sẽ diễn ra lượt trận thứ hai giữa Timor Leste gặp Myanmar (16g30) và Australia gặp Philippines (19g30).

HỮU THÀNH