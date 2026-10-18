Công Phượng cùng Đồng Nai giành điểm số lịch sử tại V-League

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đá chính, góp sức cùng các đồng đội ở Đồng Nai có được trận hòa 0-0 trên sân Bắc Ninh tại vòng 4 V-League 2026-2027 tối 18-10.

Tiền đạo Lưu Tự Nhân (áo xanh, Bình Phước) đánh đầu đưa bóng dội cột dọc Bắc Ninh ở khoảng cách 2m. ẢNH: TÂM HÀ

Trước chuyến làm khách trên sân Bắc Ninh, Đồng Nai chịu sức ép lớn khi chưa có điểm nào sau 3 vòng đấu, đứng cuối bảng xếp hạng. Trong khi đó, Bắc Ninh cũng được đánh giá là một trong những đội có nguy cơ phải đua trụ hạng, khi đang hơn Đồng Nai 3 điểm. Vì thế, cuộc đối đầu giữa hai đội được xem như trận “chung kết ngược” ngay từ đầu mùa giải.

Với lợi thế sân nhà, Bắc Ninh nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép lên phần sân đối phương. Phút thứ 7, các ngoại binh đội chủ nhà phối hợp nhịp nhàng bên cánh trái, tạo điều kiện cho Brenner thoát xuống dứt điểm chéo góc, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Mười phút sau, Mai Xuân Quyết băng xuống bên cánh phải rồi tạt bóng vào trong để Brenner bắt volley. Tuy nhiên, tiền đạo của Bắc Ninh tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi cú sút không đi trúng đích.

Phải đến phút 19, Đồng Nai mới có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên. Từ quả đá phạt của Milos Vulic, một cầu thủ đội khách đánh đầu nối để Lưu Tự Nhân băng vào ở cột hai. Dù chỉ cách khung thành khoảng 2m, Tự Nhân vẫn không thể đưa bóng vào lưới.

Trong phần lớn thời gian hiệp 1, Bắc Ninh là đội kiểm soát thế trận và liên tục tổ chức tấn công. Ngân Văn Đại, Phạm Thế Hưng, Vũ Hồng Quân và Vũ Tiến Long lần lượt có cơ hội dứt điểm, nhưng sự thiếu chính xác khiến đội chủ nhà không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

Đến phút 44, Công Phượng thực hiện quả đá phạt không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn Nguyễn Văn Công xử lý thiếu chắc chắn, để bóng bật ra. Tự Nhân lập tức ập vào đá bồi, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành Bắc Ninh. Đó là tình huống đáng tiếc với Đồng Nai, đồng thời cũng là lời cảnh báo cho hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Các cầu thủ Đồng Nai có điểm số đầu tiên tại V-League 2026-2027. ẢNH: TÂM HÀ

Sau giờ nghỉ, Bắc Ninh tiếp tục duy trì sức ép và tạo ra hàng loạt cơ hội. Chỉ trong khoảng 5 phút đầu hiệp 2, Hồng Quân có hai tình huống sút xa thuận lợi nhưng đều không tận dụng thành công. David Fisher cũng khiến người hâm mộ đội chủ nhà tiếc nuối với cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Đến phút 56, Công Phượng được HLV Nguyễn Việt Thắng thay ra để củng cố cho hàng thủ. Càng về cuối trận, Bắc Ninh càng gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn thiếu sự sắc bén ở khâu dứt điểm, trong khi hàng thủ Đồng Nai thi đấu kiên cường và thủ môn Nguyễn Văn Công có nhiều pha xử lý xuất sắc để bảo toàn mành lưới. Chung cuộc, Đồng Nai hòa Bắc Ninh 0-0 và giành được điểm số đầu tiên tại V-League 2026-2027.

Một điểm trên sân khách mang ý nghĩa đặc biệt với Đồng Nai, đội bóng trước đây mang tên Bình Phước. Đây là cột mốc đáng nhớ trong lần đầu tiên họ góp mặt tại V-League, đồng thời giúp thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng giải tỏa phần nào áp lực sau 3 trận liên tiếp trắng tay.

Chiều ngược lại, Bắc Ninh có lý do để tiếc nuối khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn. Với trận hòa này, đội chủ nhà có 4 điểm và tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng.

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HỮU THÀNH