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Lịch thi đấu vòng 4 giải hạng Nhất 2026-2027

SGGPO

Nếu như Hưng Yên rộng cơ hội giành thêm 3 điểm để tiếp tục đua top đầu thì chân sút đang dẫn đầu danh sách "dội bom" là Mansaray sẽ có trận đấu nhiều cảm xúc khi so tài cùng đội bóng cũ trên sân Bình Dương ở vòng 4.

Ảnh: VPF
Ảnh: VPF

Được ví như "hiện tượng" ở giai đoạn đầu mùa giải, hai đội Hưng Yên và Thái Nguyên đang nhận sự quan tâm từ người hâm mộ qua màn dạo đầu ấn tượng của họ.

Ở vòng 4, Hưng Yên sẽ về sân nhà tiếp Long An và cơ hội kéo dài mạch trận bất bại rất rộng với thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy. Trong khi đó Thái Nguyên sẽ có chuyến làm khách không dễ dàng trên sân Bình Dương gặp đội chủ nhà Becamex TPHCM.

Đây còn là chuyến trở về đầy cảm xúc của tiền đạo Mansaray, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi nhiều bàn thắng (6 bàn) của Thái Nguyên sẽ có dịp đối đầu với đội bóng cũ mà anh từng thi đấu trong những ngày đầu sang Việt Nam.

Quy Nhơn United có cơ hội cải thiện thứ hạng khi về sân nhà gặp đối thủ cân sức là Lâm Đồng. Trong khi Phú Thọ và Huế sẽ gặp các đối thủ khó nhằn là CAND và TPHCM nên khó để thoát khỏi khu vực cuối bảng.

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KHÁNH VÂN

Từ khóa

Bùi Đoàn Quang Huy Dạo đầu CAND Thái Nguyên Hưng Yên Khó nhằn Bất bại Long An Becamex Huế Phú Thọ

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