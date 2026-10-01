ASIAD 20: Bóng chuyền Việt Nam thắng áp đảo Uzbekistan

Không gặp bất kỳ trở ngại nào trước đối thủ Uzbekistan, các tay đập bóng chuyền nam Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 dễ dàng.

Cầu thủ bóng chuyền nam Việt Nam có thêm chiến thắng trước Uzbekistan. Ảnh: AINAGOC

Trận đấu chiều ngày 1-10 tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp Uzbekistan để phân hạng từ 9 tới 16.

Tạo sự thoải mái cho các học trò, HLV Federico Rampazzo lần lượt đưa 2 mũi đánh gồm chủ công Tăng Ngọc Hiếu và đối chuyền Đinh Văn Phương ra sân làm người ghi điểm chủ lực.

Với nhiệm vụ tạo bóng thuận lợi để Ngọc Hiếu và Văn Phương vừa tầm bật đà tấn công ghi điểm, chuyền hai Đinh Văn Duy đã làm tốt ý đồ chiến thuật trong các hiệp đấu.

Trong ván đầu tiên, Việt Nam vượt lên với tỷ số 25/22, thắng tiếp hai ván sau lần lượt là 25/20 và 25/15.

Thắng 3-0 chung cuộc, Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hướng đến cơ hội giành vị trí hạng 9 chung cuộc.

Đối thủ của Việt Nam trong trận tiếp theo là đội thắng của cặp đấu Philippines – Indonesia.

Thống kê chuyên môn từ Ban tổ chức trận Việt Nam – Uzbekistan, chủ công trẻ Tăng Ngọc Hiếu là người ghi điểm nhiều nhất của Việt Nam với 15 lần lập công. Phụ công Trần Duy Tuyến đóng góp 10 điểm, Đinh Văn Phương ghi 8 điểm, Nguyễn Ngọc Thuân có 6 điểm.

Môn bóng chuyền (trong nhà) tại ASIAD 20 sẽ kết thúc ngày 3-10.

4 đại diện của Đông Nam Á là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines không thể đạt suất vào bán kết tại ASIAD 20. Đội Thái Lan đã thua 0-3 trước Trung Quốc trong trận tứ kết chiều ngày 1-10.

MINH CHIẾN