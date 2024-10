Shanghai Masters: Đánh bại Daniil Medvedev lần thứ 7/8 trận liên liếp, Jannik Sinner đoạt vé bán kết

Sinner lọt vào bán kết

“Mối quan hệ ân oán và kình địch” giữa Medvedev cùng với Sinner là luôn có “trước - sau” rất là rõ ràng. Medvedev là người giành Grand Slam trước tiên, khi đăng quang US Open hồi 3 năm về trước. Trong khi đó, Sinner chỉ lên ngôi ở Grand Slam gần đây, khi đăng quang tại Úc mở rộng hồi đầu năm nay. Sau đó, Sinner đã giành Grand Slam thứ 2 ở US Open vừa qua!

Medvedev cũng là người đánh bại Sinner trước tiên, khi 2 người đối mặt nhau lần đầu ở giải đấu tại Marseille hồi năm 2020. Medvedev thua trước ván mở màn ở thời điểm đó, rồi anh thắng ngược sau 2 ván đấu. Medvedev cũng đã thắng 5 trận liên tiếp sau đó, để rồi vượt lên trước với tỷ số 6-0. Nhưng Sinner đã bắt kịp thời gian gần đây, và vừa cân bằng tỷ số 7-7.

“Rõ ràng, tôi rất vui với cách xử lý trong ngày hôm nay và ở trong trận đấu này. Tôi cảm thấy như là anh ấy bị đau vai một chút và không thể đánh các cú thuận tay thật tốt như là anh ấy mong muốn. Hy vọng anh ấy có thể hồi phục nhanh nhất có thể, nhưng từ phía của tôi, đây là một trận đấu tuyệt vời, một cuộc chiến tuyệt vời. Chúng ta hãy xem tôi sẽ làm gì ở BK”.

Sinner đang “đi sau - về trước”, so với sự quật khởi của Medvedev - người đã được giới mộ điệu kỳ vọng là sẽ thay thế cho Rafael Nadal và Novak Djokovic, nhưng rốt cuộc lại đang bị chậm chân hơn rất nhiều so với 2 người đàn em cũng thuộc lứa Next Gen là Carlos Alcaraz và Sinner. Nếu không có biến cố gì ở phiên phúc thẩm của CAS, Sinner sẽ còn hay nữa!

“Tuyệt vời hơn những gì mà tôi từng mong chờ ở sự nghiệp của mình”, Sinner chia sẻ khi nói về thành tích lọt đến vòng bán kết của Masters 1.000 lần thứ 10, “Bạn không thể lên các kế hoạch thế này hay thế kia khi bạn còn rất trẻ. Bạn cũng sẽ không bao giờ biết, điều gì sẽ xảy ra với sự nghiệp của mình. Bạn chỉ có thể làm điều duy nhất là cố gắng tiến bộ từng ngày”.

“Rõ ràng, tôi đang rất hạnh phúc với vị thế hiện tại. Lọt vào bán kết ở một giải đấu thuộc hệ thống Masters 1.000 luôn là một bước tiến lớn lao. Đó là một thành tựu to lớn xét về phía tôi, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì điều đó, chúng tôi cố gắng tiếp tục cải thiện và chờ xem liệu tôi có thể làm gì. Nhưng nói về hôm nay, đây là một trận đấu quá tuyệt vời”.

Đ.Hg.