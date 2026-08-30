Sau bầu Tú, bầu Hiển, giờ có thêm bầu Đức bước vào bóng đá nữ

Hai ngày qua, các diễn đàn bóng đá Việt Nam liên tục chia sẻ câu chuyện bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HAGL), thưởng nóng 100 triệu đồng cho đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa, sau khi đại diện Gia Lai thi đấu ấn tượng tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam vừa kết thúc ở Lào Cai hôm 29-8.

Bầu Đức xin được tiếp nhận đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa để định hướng chuyên nghiệp (ẢNH: BTC)

Điều đáng chú ý hơn nằm ở công văn ngày 28-8 của Công ty cổ phần Thể thao HAGL gửi Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và UBND xã Đắk Đoa, đề nghị được tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa để định hướng chuyên nghiệp, tham dự Giải bóng đá nữ quốc gia 2027.

Quyết định của bầu Đức có thể mở ra bước ngoặt cho công tác xã hội hóa bóng đá nữ nước nhà.

Tâm huyết của bầu Đức với bóng đá Việt Nam kể cũng không hết. Ông đang có một đội bóng nam chuyên nghiệp, có học viện đào tạo trẻ và từng tạo ra cả một thế hệ cầu thủ gây tiếng vang. Nhưng lần này, ông bầu phố núi hướng sự quan tâm sang bóng đá nữ, một lĩnh vực vẫn đang thiếu những doanh nghiệp thực sự đầu tư dài hơi.

Bởi sân chơi này vẫn phần lớn dựa vào các đơn vị nhà nước, ngành, địa phương và sự đồng hành của một số cá nhân, doanh nghiệp tiên phong như bầu Hiển, bầu Tú (ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) hay Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Đó chính là điểm nghẽn mà bầu Đức muốn chung tay tháo gỡ.

Bầu Đức bắt tay vào đầu tư cho bóng đá nữ

HLV Mai Đức Chung từng nhiều lần mong muốn xã hội chung tay với bóng đá nữ. Ông hiểu rằng thành công của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 không thể chỉ là một khoảnh khắc đáng nhớ. Muốn trở lại World Cup, muốn cạnh tranh tốt hơn ở Asian Cup và tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu Đông Nam Á, bóng đá nữ phải có nền móng vững chắc từ CLB, đào tạo trẻ đến Giải vô địch quốc gia.

Vì thế, việc bầu Đức và trước đó có bầu Tú cùng bầu Hiển bước vào bóng đá nữ đáng được nhìn nhận như tín hiệu tích cực. Thêm một đội bóng đá nữ, Giải nữ vô địch quốc gia sẽ được nâng tầm chất lượng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm nguồn nhân lực cho khâu tuyển chọn. Quan trọng hơn, có những ông bầu dám làm cho bóng đá nữ thì có thể tạo cảm hứng cho những người khác cùng làm.

Hy vọng sau bầu Đức, bầu Hiển, bầu Tú và những người đã đi trước, sẽ có thêm nhiều doanh nhân nhìn thấy giá trị của bóng đá nữ. Không chỉ bằng những khoản thưởng sau chiến thắng, mà bằng những sân bóng, học viện, đội trẻ, CLB chuyên nghiệp và những kế hoạch đầu tư đủ dài để các cô gái có thể sống với nghề. Bóng đá nữ muốn đi xa, trước hết phải có người chịu bước cùng. Và lần này, bầu Đức đã tham gia cuộc chơi.

HỮU THÀNH