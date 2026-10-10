Sai lầm của Quế Ngọc Hải mở ra chiến thắng đầu tiên cho HAGL

Sai lầm để bóng chạm tay của Quế Ngọc Hải khiến Đà Nẵng chịu phạt đền, mở đường cho HAGL giành chiến thắng 3-0 ở vòng 3 V-League 2026-2027 trên sân Quy Nhơn chiều 10-10.

HAGL thắng trận đầu tiên tại V-League 2026-2027. ẢNH: MINH TRẦN

Sau 3 thất bại liên tiếp kể từ đầu mùa giải, trong đó có 2 trận thua ở V-League, HAGL chịu áp lực lớn trước cuộc tiếp đón Đà Nẵng. Sau khoảng thời gian đầu trận chơi thăm dò, hai đội dần đẩy cao đội hình, tạo nên thế trận tương đối cân bằng.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 37. Luann Augusto đá phạt trước vòng cấm Đà Nẵng, trung vệ Ngọc Hải bật lên cản phá nhưng để bóng chạm tay, khiến trọng tài Ngô Duy Lân lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ 11m, chính Luann dễ dàng đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng, đưa HAGL vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn mở tỷ số giúp đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi sau giờ nghỉ. Ngay phút 47, Luann tận dụng sai sót của hàng thủ Đà Nẵng trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm, buộc Tiến Dũng phải bay người cứu thua. Hai phút sau, thủ môn Trần Trung Kiên phất bóng dài, Matheus Lucas dùng vai tì đè, loại bỏ cầu thủ theo kèm trước khi dứt điểm chéo góc tìm đến cột dọc khung thành đội khách.

Sức ép liên tục của HAGL được cụ thể hóa ở phút 52. Từ quả đá phạt chếch bên phải ngoài vòng cấm của Hoàng Vĩnh Nguyên, Hà Châu Phi nỗ lực đánh đầu cứu bóng, vô tình khiến bóng chạm người Nguyễn Hồng Phúc rồi đổi hướng. Robson nhanh chân băng vào dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Các cầu thủ HAGL đã có trận cầu đầy thăng hoa trước Đà Nẵng. ẢNH: MINH TRẦN

Bàn thắng này khiến các cầu thủ Đà Nẵng phản ứng dữ dội. Cho rằng cú đá phạt của Vĩnh Nguyên đã đưa bóng đi hết đường biên ngang, đội khách gần như dừng lại và giơ tay báo hiệu, tạo điều kiện để Robson thoải mái băng vào dứt điểm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến tổ VAR, trọng tài Ngô Duy Lân xác định bóng chưa đi hết đường biên ngang và công nhận bàn thắng cho HAGL.

Sự mất tập trung tiếp tục khiến đội khách trả giá ở phút 65. Trong tình huống phòng ngự trước khung thành, Phạm Văn Hữu phá bóng thiếu dứt khoát, tạo cơ hội để Trần Gia Bảo kiến tạo cho Matheus Lucas băng vào đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho HAGL.

Ba bàn thua buộc Đà Nẵng phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, qua đó để lộ thêm khoảng trống cho đội chủ nhà tổ chức phản công. Phút 73, Matheus một lần nữa đưa bóng vào lưới đối phương sau đường căng ngang của Luann. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do Luann đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Không thể tìm được bàn danh dự, Đà Nẵng chấp nhận thất bại 0-3. Trong khi đó, HAGL có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2026-2027 sau chuỗi trận khởi đầu thất vọng.

3 điểm trên sân Quy Nhơn giúp thầy trò HLV Lê Quang Trãi tạm vươn lên vị trí thứ 12 với 3 điểm. Đà Nẵng cũng có cùng số điểm nhưng xếp trên HAGL hai bậc nhờ hơn các chỉ số phụ.

HỮU THÀNH