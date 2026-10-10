Vòng 3 V-League: Những cựu vương ở thế dựa lưng tường

Ba tuần nghỉ tập trung đội tuyển quốc gia được kỳ vọng sẽ giúp các “cựu vương” như Hà Nội FC hay HAGL cải thiện điểm số nhưng thất bại mới nhất của Thể Công Viettel cho thấy mọi chuyện không đơn giản.

Hai Long (trái) nỗ lực cùng đồng đội tìm đường đi lên cho Hà Nội FC. Ảnh VPF

Trước khi các cặp đấu cuối tuần diễn ra, vòng 3 V-League 2026-2027 đã ghi nhận hai trận đấu sớm với kịch bản trái ngược. Ở trận diễn ra từ ngày 20-9, trước thời điểm tập trung đội tuyển, CLB Công an Hà Nội đã khẳng định sức mạnh khi đè bẹp Thành phố Đồng Nai 3-0, qua đó củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối.

Ngược lại, bất ngờ lớn đã xảy ra vào tối 8-10 trên sân Hàng Đẫy khi Thể Công Viettel nhận thất bại cay đắng 1-3 trước Hà Tĩnh. Dù đón sự trở lại của Khuất Văn Khang và có bàn gỡ hòa trong hiệp 1, đoàn quân của HLV Velizar Popov vẫn không cứu nỗi một trận thua. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Thể Công Viettel, chưa kể họ còn chịu tổn thất nhân sự nặng nề khi tiền vệ Doãn Ngọc Tân tái phát chấn thương.

Thất bại của Thể Công Viettel không khỏi khiến người ta lo ngại cho khả năng hồi phục của Hà Nội FC và HAGL, hai CLB có lượng CĐV hàng đầu Việt Nam nhưng đá 2 trận đầu mùa thì đã thua cả 2. Tại vòng 3, họ còn gặp bất lợi khi không được chơi trên sân nhà quen thuộc.

HAGL đang gặp nhiều khó khăn ở V-League. Ảnh: VPF

Do mặt sân Pleiku bị hư hỏng sau đợt thời tiết xấu, HAGL buộc phải mượn sân Quy Nhơn làm sân nhà để đón tiếp SHB Đà Nẵng vào chiều 10-10. Đội bóng phố Núi đang lâm vào khủng hoảng khi để thua Nam Định 0-4, Hải Phòng 1-3 tại V-League và sớm dừng bước ở Cúp Quốc gia sau thất bại 2-3 trước Hưng Yên. Với hàng phòng ngự đã thủng lưới 7 bàn qua hai trận V-League, đội bóng của bầu Đức đang đứng áp chót và một lần nữa mang dáng dấp của tập thể quen thuộc với cuộc chiến trụ hạng. Chỉ khác rằng, lần này, nguy cơ còn lớn hơn.

HAGL bộc lộ vấn đề về lực lượng. CLB đã chia tay những ngoại binh tốt nhưng không có sự bổ sung tương xứng. Thủ thành Trung Kiên có thể xuất sắc đến đâu cũng không thể một mình cứu một tập thể đang gặp vấn đề ở nhiều tuyến. Khi hàng thủ thiếu chắc chắn, tuyến giữa thiếu người tạo khác biệt và hàng công không đủ sắc bén, thủ môn có xuất sắc cũng chỉ giúp đội bóng hạn chế phần nào số bàn thua. Tại vòng 3, thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ gặp vô vàn thử thách trước SHB Đà Nẵng – đội bóng đang hừng hực khí thế sau khi đè bẹp Nam Định 3-0 ở vòng 2 và loại Hà Nội FC ở Cúp Quốc gia.

Thành tích kém của HAGL còn có thể dự báo, nhưng đà sa sút của đội 6 lần vô địch V-League là Hà Nội FC thì không ai nghĩ đến. Đội bóng giàu thành tích nhất V-League đang trải qua khởi đầu mùa giải tồi tệ khi để thua Công an TPHCM 1-3, SLNA 1-4 và bị loại khỏi Cúp Quốc gia.

Ở mùa trước, họ lần đầu rời khỏi tốp 3 sau 16 năm nhưng có lẽ đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Áp lực đè nặng lên vai HLV Harry Kewell, buộc ban huấn luyện phải gấp rút thay đổi ngoại binh bằng việc chiêu mộ tiền vệ Kevin Felida để bổ sung cho tuyến giữa “già nua”.

Màn chạm trán đối thủ mới lên hạng Bắc Ninh được xem là cơ hội bắt buộc để đại diện Thủ đô tìm lại niềm vui chiến thắng và tạm xua tan đi cơn khủng hoảng. Có một điểm đáng chú ý là trận này, Hà Nội FC phải chơi trên sân Mỹ Đình do sân Hàng Đẫy phải bảo dưỡng mặt cỏ phục vụ trận đấu AFC Champions League Elite của CAHN.

Tâm điểm của vòng 3 còn là trận “derby Ninh Bình” giữa Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình FC trên sân Thiên Trường vào ngày 10-10. “Cựu vương” Nam Định một lần nữa sẽ phải chơi bóng khi thiếu chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son, đồng thời vắng Ezequiel Da Silva và Trần Văn Kiên do án treo giò.

Trái lại, Ninh Bình FC đang thể hiện phong độ thăng hoa với hai trận toàn thắng và sẵn sàng thách thức ngôi đầu. Tuy nhiên, đội khách cũng sẽ chịu tác động không nhỏ “hiệu ứng ngược” từ đội tuyển quốc gia khi có đến 5 cầu thủ vừa trở về từ Indonesia mà không có nhiều thời gian hồi phục.

Ở các cặp đấu khác, Hải Phòng tiếp đón Thanh Hóa tại "chảo lửa" Lạch Tray với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tay trên sân nhà. Tại sân Vinh, Sông Lam Nghệ An – đội bóng đang có phong độ ấn tượng với 2 trận toàn thắng – sẽ nghênh đón Công an TPHCM.

HỒ VIỆT