PVF-CAND khởi đầu thuận lợi ở V-League 2025-2026

Dù là tân binh nhưng PVF đã có trận đấu mở màn V-League 2025-2026 khá ấn tượng khi đánh bại SLNA với tỷ số 2-1.

PVF đã có màn "chào sân" V-League thật ấn tượng bằng chiến thắng 2-1 trước SLNA.

Trận mở màn V-League 2025-2026, PVF tiếp đón SLNA. Dù có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhưng tân binh V-League lại nhập cuộc khá dè dặt trong lần đầu tiên “hít thở” bầu không khí của giải đấu cao nhất. Suốt 45 phút đầu, các học trò của HLV Thạch Bảo Khanh chỉ tung ra 2 cú sút và kiểm soát bóng ở mức 49%, thua kém hẳn SLNA về sự chủ động.

Tuy nhiên, đội bóng trẻ lại cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc. Trong số 2 cơ hội hiếm hoi ấy, PVF tận dụng thành công một lần với pha lập công của tiền đạo Amarildo ở phút 42. Bàn thắng mở tỷ số giúp tân binh giải đấu bước vào giờ nghỉ với lợi thế bất ngờ.

Sang hiệp hai, SLNA vùng lên mạnh mẽ để tìm bàn gỡ. Sức ép của đội khách được cụ thể hóa bằng pha dứt điểm chính xác của Olaha ở phút 59, đưa trận đấu về thế cân bằng. Dẫu vậy, niềm vui của SLNA không kéo dài quá lâu. Chỉ 8 phút sau, Mpande có mặt đúng lúc để ghi bàn, giúp PVF tái lập thế dẫn trước 2-1.

SLNA như chưa có dấu hiệu của sự khởi sắc so với mùa bóng trước.

Khó khăn tiếp tục dồn lên SLNA khi Garcia nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 72 sau pha phạm lỗi nguy hiểm. Việc phải chơi thiếu người khiến đại diện xứ Nghệ không còn nhiều phương án tấn công, dù nỗ lực dồn bóng về phía khung thành đối thủ. Trong khi đó, PVF thi đấu chắc chắn và tỉnh táo, bảo toàn lợi thế mong manh cho đến hết trận.

Thắng lợi 2-1 ngay trong ngày ra quân không chỉ mang đến sự hứng khởi cho thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh mà còn cho thấy sự sẵn sàng của PVF tại sân chơi khắc nghiệt. Với SLNA, tấm thẻ đỏ cùng việc bỏ lỡ cơ hội giành điểm khiến họ rời sân trong tiếc nuối.

HƯƠNG NGUYỄN