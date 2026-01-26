Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú động viên đội tuyển futsal Việt Nam trước trận ra quân

Một ngày sau khi cùng U23 Việt Nam mang tấm huy chương đồng U23 châu Á 2026 trở về nước, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đã di chuyển sang thủ đô Jakarta (Indonesia) để động viên, khích lệ tinh thần các tuyển thủ futsal Việt Nam hướng đến vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhắc nhở, động viên đội tuyển futsal Việt Nam trước trận ra quân vòng chung kết Futsal châu Á 2026. ẢNH: PHAN HỒNG

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú kịp có mặt trước buổi tập cuối cùng của đội tuyển futsal Việt Nam vào lúc 17 giờ chiều 26-1.

Lãnh đạo VFF nhắc đến tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, đặc biệt là chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba, để các thành viên của đội tuyển futsal Việt Nam lấy đó làm động lực thi đấu và cống hiến hết mình tại giải đấu sắp tới.

“Điều đầu tiên mà tôi yêu cầu các cầu thủ nằm ở tinh thần chiến đấu, như U23 Việt Nam trong trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc. Các bạn hãy lấy đó làm động lực, không được phép buông lơi. Càng khó khăn càng quyết tâm”, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Ông tiếp lời: “Tôi yêu cầu các cầu thủ phải chơi hết mình, thể hiện hình ảnh tinh thần và chuyên môn cao nhất mỗi khi được tung vào sân thi đấu, kể cả các cầu thủ đang có chút vấn đề về sức khỏe”.

Đội tuyển futsal Việt Nam tập buổi cuối cùng trước trận ra quân gặp Kuwait. ẢNH: PHAN HỒNG

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cũng đưa ra chỉ tiêu cho đội tuyển futsal Việt Nam là tiến càng sâu tại vòng chung kết càng tốt, nhưng trước mắt phải giành vé vượt qua vòng bảng. Để hiện thực hóa mục tiêu bước đầu vào tứ kết, ông Tú nhấn mạnh hai trận đấu với Kuwait và Lebanon rất quan trọng, nên phải hết sức tập trung trước khi tính đến trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan.

Trên cương vị lãnh đạo VFF, song phần lớn tuyển thủ futsal Việt Nam đều xem ông Trần Anh Tú là người thầy, như người cha thứ hai trong gia đình. Gần như các thành viên khoác áo đội tuyển đều được bầu Tú quan tâm và hỗ trợ tối đa khi chọn futsal làm con đường sự nghiệp cho bản thân. Ở tất cả các giải đấu từ Đông Nam Á đến châu lục, ông Trần Anh Tú đều sát cánh cùng đội tuyển futsal Việt Nam. Thành thử, thay vì nghỉ ngơi sau hành trình ấn tượng cùng U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, vị Phó Chủ tịch VFF này chỉ có một ngày nghỉ rồi đáp chuyến bay sang Jakarta.

Sau cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, đội tuyển futsal Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng. HLV Diego Giustozzi dành phần lớn thời gian để triển khai chiến thuật cho toàn đội. Vị chiến lược gia chỉ dẫn rất tỉ mỉ và cặn kẽ cách vận hành chiến thuật chung cũng như cách di chuyển của từng vị trí để bảo đảm sự hợp lý, sắc sảo khi tấn công và an toàn khi tổ chức phòng ngự.

Vào lúc 17 giờ chiều mai (27-1), đội tuyển futsal Việt Nam bước vào trận ra quân bảng B gặp Kuwait.

HỮU THÀNH