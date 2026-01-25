Futsal Việt Nam nâng khối lượng tập luyện lên 2 buổi, làm quen địa điểm thi đấu

Trong ngày thứ 2 lưu trú tại thủ đô Jakarta (Indonesia), đội tuyển futsal Việt Nam đã đẩy cao cường độ tập luyện lên thành 2 buổi để chuẩn bị cho vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam làm quen nhà thi đấu Jakarta International Velodrome. ẢNH: PHAN HỒNG

Trong buổi sáng, đội tuyển futsal Việt Nam có buổi tập thể lực kéo dài khoảng 1 giờ tại phòng gym của nơi lưu trú. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực, các cầu thủ tập trung vào những bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện độ dẻo dai và khả năng chịu tải, nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất sau hành trình di chuyển và lịch tập liên tục những ngày qua.

Theo ghi nhận của ban huấn luyện, tình trạng sức khỏe của các cầu thủ hiện tương đối ổn định, không phát sinh chấn thương mới.

Ngay sau buổi tập thể lực, toàn đội bước vào phiên họp chuyên môn quan trọng. HLV Diego Giustozzi cùng các trợ lý đã cho các cầu thủ xem lại băng hình một số trận đấu gần đây, đồng thời phân tích kỹ các tình huống điển hình trong tấn công và phòng ngự. Thông qua đó, ban huấn luyện chỉ ra những điểm mạnh cần tiếp tục phát huy cũng như những hạn chế cần sớm khắc phục, giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Buổi chiều cùng ngày, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục chương trình tập luyện với buổi làm quen sân thi đấu tại Jakarta International Velodrome, địa điểm đăng cai các trận đấu bảng B của vòng chung kết Futsal châu Á 2026. Ban tổ chức bố trí 60 phút để các đội làm quen mặt sân, hệ thống ánh sáng và điều kiện thi đấu thực tế.

Ban huấn luyện tuyển futsal Việt Nam đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị của các tuyển thủ. ẢNH: PHAN HỒNG

Jakarta International Velodrome cách nơi lưu trú của đội tuyển futsal Việt Nam khoảng 10km. Nhà thi đấu này được khánh thành từ năm 1973 và trải qua lần nâng cấp, sửa chữa gần nhất vào năm 2016. Đây cũng là địa điểm từng tổ chức các môn thi đấu tại ASIAD 2018.

Velodrome có sức chứa 3.500 chỗ ngồi đối với các sự kiện thể thao, và có thể mở rộng lên đến 8.500 chỗ cho các chương trình biểu diễn.

Việc duy trì lịch tập hai buổi/ngày, kết hợp giữa nâng cao thể lực, hoàn thiện chiến thuật và làm quen địa điểm thi đấu, được xem là bước chuẩn bị quan trọng để đội tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng bước vào trận ra quân tại vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

Chiều mai (26-1), đội tuyển futsal Việt Nam tập luyện buổi cuối cùng trước khi bước vào trận ra quân gặp Kuwait. Ngoài ra, HLV Diego Giustozzi sẽ tham dự buổi họp báo trước thềm giải đấu.

HỮU THÀNH