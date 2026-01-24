Tuyển thủ futsal Việt Nam rạng ngời lên đường dự vòng chung kết châu Á

Đương kim Quả bóng vàng Châu Đoàn Phát cùng các đồng đội đã đáp chuyến bay sang Indonesia, phấn đấu mục tiêu cạnh tranh huy chương tại vòng chung kết Futsal châu Á 2026, cũng như kéo dài ngày vui cho bóng đá nước nhà.

Đương kim Quả bóng vàng Châu Đoàn Phát (giữa) cùng Dương Ngọc Linh (trái) và cựu binh Trần Thái Huy. ẢNH: TÂM HÀ

Đội tuyển futsal Việt Nam lên đường sang thủ đô Jakarta (Indonesia) trong bầu không khí hân hoan của người hâm mộ sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026. Thành thử, Đoàn Phát cùng đồng đội cũng đặt quyết tâm rất cao để hướng đến một kỳ Futsal châu Á thành công, qua đó nối dài ngày vui của bóng đá nước nhà.

Cũng chính HLV Diego Giustozzi trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu đã chia sẻ rằng, toàn đội có khả năng cạnh tranh thành tích cao nếu duy trì được phong độ ổn định xuyên suốt cả giải đấu.

Đội tuyển futsal Việt Nam lên đường sang Indonesia dự vòng chung kết Futsal châu Á 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), các tuyển thủ futsal Việt Nam mang tâm trạng háo hức và rạng ngời trước khi bước vào giải đấu chính thức đầu tiên của năm 2026. Toàn đội dự kiến mất khoảng 3 giờ bay để có mặt tại thủ đô Jakarta, địa điểm tổ chức vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

14 tuyển thủ mà HLV Diego Giustozzi mang sang nước bạn lần này đều là những gương mặt xuất sắc, phù hợp với triết lý mà nhà cầm quân người Argentina xây dựng. Trong đó, đương kim Quả bóng vàng Đoàn Phát, Quả bóng bạc Từ Minh Quang, Quả bóng đồng Nguyễn Đa Hải, thủ môn Phạm Văn Tú, đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thịnh Phát, cựu binh Trần Thái Huy… vẫn tiếp tục là những niềm hy vọng của đội tuyển futsal Việt Nam.

Chân sút chủ lực Nguyễn Thịnh Phát của tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Đan xen vào đó, tuyển futsal Việt Nam vẫn tiếp tục kiên định với chiến lược trẻ hóa đội hình, hướng đến việc cạnh tranh tấm vé dự Futsal World Cup sau đây hai năm.

Có mặt tại Jakarta, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ ra sân tập vào chiều tối cùng ngày. Toàn đội còn 3 ngày chuẩn bị cho trận ra quân bảng B gặp Kuwait (ngày 27-1). Hai trận đấu tiếp theo tại vòng bảng lần lượt đối đầu với Lebanon (29-1) và Thái Lan (31-1).

Một số hình ảnh của đội tuyển futsal Việt Nam trước giờ lên đường sang Indonesia:

Trợ lý Huỳnh Tấn Quốc trở lại ban huấn luyện của đội tuyển futsal Việt Nam

Uỷ viên Ban Chấp hành VFF kiêm Lãnh đội Trần Anh Minh

HLV Diego Giustozzi tự tin trước giờ lên đường

Trợ lý HLV Nguyễn Tuấn Anh, người đang dẫn dắt CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM

Đương kim Quả bóng bạc Từ Minh Quang

Nhan Gia Hưng tiếp tục là niềm hy vọng của đội tuyển futsal Việt Nam

Toàn đội còn 3 ngày chuẩn bị cho vòng chung kết Futsal châu Á 2026

