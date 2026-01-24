Mất gần 10 tiếng di chuyển, futsal Việt Nam tập nhẹ buổi đầu ở Indonesia

Sau hành trình di chuyển gần 10 tiếng đồng hồ, đội tuyển futsal Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Jakarta (Indonesia) và sau đó chỉ ra sân tập nhẹ.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Jakarta. ẢNH: PHAN HỒNG

Đầu giờ chiều 24-1, đội tuyển futsal Việt Nam đã có mặt tại Jakarta, hướng đến vòng chung kết Futsal châu Á 2026. Dù chuyến bay từ TPHCM sang nước bạn chỉ mất khoảng 3 tiếng, nhưng hành trình di chuyển của thầy trò HLV Diego Giustozzi lại kéo dài gần 10 giờ đồng hồ.

Cụ thể, toàn đội rời khỏi đại bản doanh ở TPHCM từ lúc 6 giờ sáng để đến sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục cho chuyến bay cất cánh lúc 10g30. Đến 13g30, máy bay chở Châu Đoàn Phát cùng các đồng đội hạ cánh xuống sân bay quốc tế Soekarno Hatta. Tuy nhiên, phải đến 15g45, sau quãng thời gian làm thủ tục nhập cảnh và di chuyển trong tình trạng giao thông đông đúc tại Jakarta, đội tuyển futsal Việt Nam mới có mặt tại khách sạn.

Các tuyển thủ futsal Việt Nam lấy hành lý tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta. ẢNH: PHAN HỒNG

Ngay khi về khách sạn, toàn đội dùng bữa ăn nhẹ trước khi trở về phòng nghỉ ngơi. Khách sạn của đội tuyển futsal Việt Nam cũng là nơi lưu trú của các đội Lebanon, Kuwait, Kyrgyzstan, Iraq… Điều kiện cơ sở vật chất, phòng ốc tại đây được đánh giá tốt, đảm bảo phục vụ cho sinh hoạt và hồi phục thể lực của các cầu thủ.

Do vừa trải qua hành trình di chuyển gần 10 tiếng, buổi tập diễn ra lúc 17g30 cùng ngày, HLV Giustozzi chỉ cho các học trò thực hiện những bài tập thả lỏng, giải phóng “sức ỳ”. Từ ngày mai (25-1), đội tuyển futsal Việt Nam sẽ hoàn thiện các mảng miếng về kỹ - chiến thuật, hướng đến trận ra quân bảng B gặp Kuwait vào lúc 17 giờ ngày 27-1.

HLV Diego Giustozzi tự tin cùng học trò hướng đến sân chơi châu lục. ẢNH: PHAN HỒNG

Tại vòng bảng, thầy trò HLV Giustozzi còn hai trận đấu khác, lần lượt đối đầu với Lebanon (29-1) và Thái Lan (31-1).

Trong vài ngày tới, đích thân Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú sẽ có mặt tại Jakarta để sát cánh, động viên các tuyển thủ futsal Việt Nam. Ông Tú, thường được các cầu thủ futsal gọi bằng cái tên thân mật “thầy Tú”, là lãnh đạo không thể thiếu trong các giải đấu chính thức của tuyển futsal Việt Nam. Trước đó, vị lãnh đạo VFF này từng là Trưởng đoàn của U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, huy chương vàng SEA Games 33 và hạng ba U23 châu Á 2026.

HỮU THÀNH