HLV Giustozzi: Futsal Việt Nam đang đi đúng con đường đến World Cup 2028

HLV Diego Giustozzi trao trọn niềm tin vào thế hệ cầu thủ trẻ mà ông đã gây dựng hơn một năm qua, nhấn mạnh đội tuyển futsal Việt Nam đang đi đúng hướng trong lộ trình dài hạn chinh phục World Cup 2028.

HLV Diego Giustozzi cùng các tuyển thủ Việt Nam tự tin trước vòng chung kết Futsal châu Á 2026. ẢNH: CHASUEK

Ngày mai (27-1), thầy trò HLV Giustozzi chính thức bước vào hành trình chinh phục vòng chung kết Futsal châu Á 2026. Đây là sân chơi cấp châu lục thứ ba trong bốn năm HLV Giustozzi làm việc tại đội tuyển futsal Việt Nam. Hai mùa giải trước đó, đội bóng của HLV Giustozzi đều dừng bước từ vòng tứ kết.

Chia sẻ tại buổi họp báo vào trưa 26-1 ở thủ đô Jakarta (Indonesia), HLV Giustozzi nhắc lại thất bại của đội bóng ông tại vòng chung kết Futsal châu Á 2024 khi không thể đoạt vé dự World Cup 2024, và đó cũng chính là bài học cho toàn đội hướng đến việc cạnh tranh suất dự World Cup 2028.

“Chúng tôi đang thử một hướng đi mới, với một đội hình chơi tấn công hơn, trẻ trung hơn và cũng máu lửa hơn, dù chưa thực sự cân bằng. Chúng tôi cần giúp các cầu thủ trở nên cân bằng và hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và chắc chắn rằng đây là con đường đúng đắn để hướng tới World Cup 2028. Vì thế, đội cần được thi đấu nhiều hơn, tích lũy thêm kinh nghiệm cho các cầu thủ này. Chúng tôi tin vào họ, dù có tới 6-7 cầu thủ mới chỉ 20-21 tuổi”, HLV Giustozzi chia sẻ.

Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 không tính suất tham dự World Cup 2028. Tuy nhiên, giải đấu này được xem là bàn đạp quan trọng để HLV Diego Giustozzi xây dựng, hoàn thiện một thế hệ cầu thủ trẻ, giàu năng lượng và đủ sức cạnh tranh vé dự World Cup sau đó hai năm.

HLV Diego Giustozzi cùng đồng nghiệp Bruno Garcia, HLV của Kuwait và cũng là người đã đưa đội tuyển futsal Việt Nam dự World Cup 2016

HLV Giustozzi nhấn mạnh: “Chúng tôi tin vào chính mình, vì lứa cầu thủ hiện tại đã được chuẩn bị tốt hơn. Chúng tôi không thể thắng tất cả mọi đối thủ, nhưng nếu không duy trì được màn trình diễn tốt trong suốt 40 phút, hay thậm chí 120 phút ở ba trận đấu, thì chúng tôi có thể thua bất kỳ đội nào. Có thể tại giải đấu lần này chúng tôi chưa được đánh giá cao, nhưng toàn đội đang chơi tốt và đang cố gắng từng ngày để mang đến những trận cầu chất lượng”.

Chiều nay, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận ra quân tại bảng B gặp Kuwait (17 giờ, ngày 27-1). Hai trận còn lại tại vòng bảng, thầy trò HLV Diego Giustozzi lần lượt đối đầu Lebanon vào ngày 29-1 và Thái Lan vào ngày 31-1.

Theo nhận định, Thái Lan và Kuwait sẽ là hai đối thủ chính của Đoàn Phát cùng đồng đội trên hành trình cạnh tranh hai tấm vé vào tứ kết.

HLV Giustozzi phân tích: “Có rất nhiều đội tại châu Á sẵn sàng giành chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào. Thậm chí, còn có những đội không góp mặt ở vòng chung kết nhưng vẫn đủ khả năng chiến thắng. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Tôi không thể nghĩ đến trận thứ hai hay trận thứ ba ngay từ bây giờ, mà phải tập trung vào trận đấu đầu tiên. Bởi nếu không thi đấu với 100% phong độ và sự tập trung cao nhất, bạn có thể thua bất kỳ đội bóng nào”.

