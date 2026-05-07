Phát triển thể thao trọng điểm, nâng tầm cạnh tranh tại các kỳ ASIAD và Olympic

Ngày 7-5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 816/QĐ-TTg phê duyệt chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng bằng khen và chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 Quốc gia Việt Nam

Chương trình nhằm xây dựng lực lượng vận động viên xuất sắc trong các môn thể thao trọng điểm, vừa có trình độ chuyên môn, thể lực tốt, vừa có bản lĩnh thi đấu, đủ năng lực cạnh tranh huy chương tại các kỳ ASIAD và Olympic; trước mắt phấn đấu cải thiện thành tích ngay trong giai đoạn 2026-2030; đồng thời hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện và các điều kiện bảo đảm (chế độ dinh dưỡng, các biện pháp hồi phục) nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và thể lực cho vận động viên.

Chương trình đặt mục tiêu, giai đoạn 2026-2030, thành tích thi đấu đạt trong top 20 tại các kỳ ASIAD; trong đó phấn đấu giành 5 huy chương vàng tại ASIAD 2026 và 6 huy chương vàng tại ASIAD 2030 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Duy trì ổn định các môn thể thao trọng điểm được đầu tư, đào tạo trong giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời rà soát và bổ sung kịp thời khoảng 35-40 vận động viên, nội dung thi đấu có tiềm năng thuộc các môn thể thao nhằm phát hiện và phát triển các nhân tố có khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD và Olympic.

Giai đoạn 2031-2035, thành tích thi đấu đạt trong top 20 tại các kỳ ASIAD; trong đó phấn đấu giành 7 huy chương vàng tại ASIAD 2034 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Phấn đấu giành huy chương bạc tại Olympic 2032 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm;...

Giai đoạn 2036-2045, phấn đấu thành tích thi đấu đạt trong top 15 tại các kỳ ASIAD, top 50 tại các kỳ Olympic; trong đó phấn đấu có kỳ ASIAD giành 10 huy chương vàng, có kỳ Olympic giành nhiều hơn 1 huy chương vàng. Phấn đấu đăng cai tổ chức ASIAD năm 2038 tại Việt Nam.

Để thực hiện các mục tiêu trên, chương trình đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: tổ chức tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao; xây dựng, hoàn thiện một số cơ chế, chính sách phù hợp, có tính chất đặc thù; huy động, đa dạng hóa nguồn lực…

Từ năm 2026, tổ chức rà soát, lựa chọn những vận động viên có tiềm năng, thành tích nổi bật các môn thể thao trọng điểm, bảo đảm tiêu chí về thể lực, tố chất chuyên môn, tâm lý thi đấu, khả năng tiến bộ vượt bậc trong 3 - 5 năm tới;...

Song song đó, nghiên cứu, áp dụng phù hợp mô hình huấn luyện đặc thù, chuyên biệt trên thế giới, nhất là ở các nước có nền thể thao phát triển, đồng thời kết hợp huấn luyện trong nước và quốc tế, trong đó chú trọng tập huấn dài hạn ở các nước có thế mạnh từng môn thể thao; mời chuyên gia nước ngoài có thành tích huấn luyện, đào tạo tại ASIAD, Olympic trực tiếp huấn luyện và chuyển giao công nghệ huấn luyện cho huấn luyện viên Việt Nam; xây dựng cơ chế khuyến khích, thu hút huấn luyện viên, chuyên gia giỏi và vận động viên tài năng.

Tin liên quan Đội tuyển vật Việt Nam bất ngờ nhận tin vui có 3 suất Olympic trẻ 2026

LÂM NGUYÊN