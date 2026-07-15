WORLD CUP 2026

Pháp vs Tây Ban Nha 0-2: Mbappe mờ nhạt, Yamal, Oyarzabal, Pedro Porro tỏa sáng, HLV De la Fuente hạ HLV Deschamps vào chung kết World Cup

⚽ Phút 20, hậu vệ Lucas Digne phá banh nhưng vô tình phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm và trọng tài Ivan Barton lập tức cho Tây Ban Nha được hưởng quả phạt đền. Tiền đạo Mikel Oyarzabal hạ thủ môn Mike Maignan đưa Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước 1-0:

⚽ Phút 58, Dani Olmo có đường kiến tạo đẹp mắt vào vòng cấm, Pedro Porro lập tức tung cú dứt điểm hạ gục Mike Maignan nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Pháp:

⚽ Phút 88, trọng tài Ivan Barton cho ngôi sao Kylian Mbappe thực hiện cú đá phạt trực tiếp ở cự ly gần nhưng cú sút khiến bóng vọt xà, không gây nguy hiểm cho đội khung thành Tây Ban Nha:

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Bàn thắng: Oyarzabal 22' (penalty), Pedro Porro 58'

MINH BẢO (tổng hợp)

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