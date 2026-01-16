Bóng đá trong nước

Pha ghi bàn của Đình Bắc vào top đề cử bàn thắng đẹp nhất vòng bảng

Tay săn bàn số 1 của U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được vinh danh từ những thành công cùng đội nhà ở vòng bảng. Anh đang đến gần với giải thưởng cá nhân “Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng” VCK U23 châu Á 2026.

Tình huống "xé lưới" khung thành Saudi Arabia của Đình Bắc. Ảnh: TED TRẦN
Trên cổng bình chọn của AFC, pha lập công của Đình Bắc hiện đang tạm thời dẫn đầu cuộc bình chọn với tỷ lệ phiếu vượt trội so với các bàn thắng còn lại. Đây là bàn thắng được ghi trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia, góp phần mang về chiến thắng quan trọng cho đội tuyển và giúp U23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng sau vòng đấu bảng.

Trong trận đấu này, Đình Bắc được tung vào sân trong hiệp hai và nhanh chóng để lại dấu ấn bằng tình huống xử lý tự tin, dứt điểm quyết đoán, thể hiện sự tiến bộ rõ nét của cầu thủ trẻ sinh năm 2004 trên đấu trường châu lục. Chân sút này cũng đang trở thành một trong những cầu thủ tạo sự chú ý nhất ở Vòng chung kết qua tầm ảnh hưởng của anh trong đội hình U23 Việt Nam.

Không chỉ gây ấn tượng ở cuộc bình chọn bàn thắng đẹp, Đình Bắc còn là một trong những gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam tại vòng bảng với 2 bàn thắng, đóng góp quan trọng vào thành tích toàn thắng cả 3 trận của đội tuyển – cột mốc đáng ghi nhận trong lịch sử tham dự giải đấu của bóng đá trẻ Việt Nam.

Tối 16-1, Đình Bắc cùng các đồng đội sẽ so tài cùng U23 UAE ở trận đấu thuộc vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2026.

CAO TƯỜNG

