Đến gần hơn đỉnh núi

Thành tích 3 trận toàn thắng ở vòng bảng của U23 Việt Nam đang làm nức lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam cùng những lời khen ngợi từ truyền thông trong nước cũng như khu vực. Nhưng đến với vòng Tứ kết, vòng đấu loại trực tiếp thì rất cần các cầu thủ U23 Việt Nam có sự tỉnh táo, lạnh lùng cần thiết để hướng đến tấm vé vào Bán kết.

Tốc độ của Văn Khang đem lại những "miếng đánh" đầy uy lực từ hai biên. Ảnh: TED TRẦN

U23 Việt Nam đã khẳng định được vai trò số 1 của khu vực Đông Nam Á với chuỗi trận thăng hoa tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Thậm chí còn được nhận định là một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch sau 3 trận đấu thật sự mãn nhãn người hâm mộ ở vòng đấu bảng.

Hành trình tiến vào Tứ kết giữa nhiều lời khen ngợi sẽ vun thêm sự hưng phấn cho U23 Việt Nam khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Lúc này, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự không chỉ tập trung phục hồi thể lực cho các học trò khi vừa qua vòng bảng với mật độ thi đấu khá dày, 3 ngày/trận mà áp lực không nhỏ ở phía trước khi không còn ở thế “kèo dưới” ở cuộc so tài cùng U23 UAE. Đó là cặp đấu được nhận định cân tài, cân sức, thậm chí U23 Việt Nam còn có lợi thế khác là tinh thần đang lên cao.

U23 Việt Nam và U23 UAE không xa lạ gì nhau khi nhiều lần so tài trong những năm qua. Ảnh: TUẤN HỮU

Tinh thần lên cao, nhưng nếu không kiềm chế cảm xúc, đánh giá đúng đối thủ thì sẽ bất lợi cho chính U23 Việt Nam trong lúc này. Bởi lẽ các đội bóng đến từ Tây Á vốn có điểm mạnh về thể hình, thể lực mà UAE vốn đã tiếp cận với World Cup nên hệ thống trẻ của họ rất đáng để dè chừng.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cho thấy U23 UAE đang nhỉnh hơn với 2 thắng, 4 hòa trong 6 lần gặp gỡ. Số liệu thống kê về lịch sử đối đầu lâu nay dù có tính tham khảo, nhất là bóng đá trẻ vốn cập nhật hàng năm bởi sự đổi thay về chất lượng đội hình. Nhưng con số đó hẳn sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik thêm thận trọng, kìm bớt cảm xúc để có đánh giá đúng đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp này.

Tiếp tục hành trình hay về nước chỉ gói gọn trong 1 trận đấu, không có cơ hội khác để sửa sai, Thế nên, ngoài sự tự tin từ chất lượng đội hình đồng đều lúc này, Đình Bắc cùng các đồng đội còn cần gia cố thêm sự kiên trì, lạnh lùng như lứa đàn anh đã thể hiện ở Thường Châu vào năm 2018. Đó là giải đấu mà U23 Việt Nam trở thành “khắc tinh” của các đối thủ đến từ khu vực Tây Á là Iraq và Qatar trên loạt sút luân lưu 11m.

QUỐC CƯỜNG