HLV Kim Sang-sik: “Chúng tôi tiếp tục thách thức những giới hạn mới”

Tiếp tục đà hưng phấn từ những thành công ở vòng đấu bảng, HLV Kim Sang-sik tiếp tục tin tưởng các học trò sẽ tiến xa, chinh phục tiếp những khó khăn mới từ vòng đấu loại trực tiếp. Mở đầu là cuộc so tài với U23 UAE ở vòng Tứ kết.

HLV Kim Sang-sik cùng thủ quân Khuất Văn Khang tại buổi họp báo.

“Tôi rất vui khi đội đã tiến vào Tứ kết. Tất cả những gì đạt được là nhờ vào sự nỗ lực, mồ hôi và cống hiến của các cầu thủ. U23 UAE có thể nhỉnh hơn chúng tôi về thể chất và kỹ thuật, nhưng chúng tôi sẽ không lùi bước. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tinh thần và sức mạnh của một tập thể thống nhất”, HLV Kim Sang-sik phát biểu mở đầu buổi họp báo vào trưa 15-1.

Ông Kim khẳng định U23 Việt Nam đang hội tụ nhiều yếu tố đủ sức cạnh tranh ở đấu trường châu Á: “Về mặt cá nhân, cầu thủ UAE có thể trội hơn ở thể chất và tốc độ. Tuy nhiên, về tính tổ chức và tinh thần tập thể, tôi tin U23 Việt Nam được chuẩn bị tốt. Chúng tôi cũng có lợi thế nghỉ ngơi nhiều hơn một ngày để hồi phục và kiểm tra tình trạng chấn thương. Ba chiến thắng ở vòng bảng cho thấy U23 Việt Nam đủ sức cạnh tranh ở cấp độ châu Á, nhưng hành trình chưa dừng lại, chúng tôi sẽ tiếp tục thách thức những giới hạn mới”.

Đình Bắc và Văn Thuận tập riêng sau trận đấu với U23 Saudi Arabia

Thông tin về sức khỏe của Đình Bắc và Văn Thuận những ngày qua làm người hâm mộ lo ngại, ông Kim cho biết Ban huấn luyện đang theo dõi sát sao thể trạng của hai cầu thủ này, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng để lựa chọn đội hình tối ưu nhất cho trận đấu.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, U23 UAE sở hữu hai tiền đạo có tốc độ tốt là Junior Ndiaye và Mansoor Al Menhali. Tuy vậy, ông tin tưởng hàng phòng ngự U23 Việt Nam đủ sức để vô hiệu hóa bộ đôi này.

ĐOÀN NHẬT