Osaka - người mẹ truyền cảm hứng

Dù hành trình của mẹ một con Naomi Osaka (Nhật Bản) đã dừng lại ở bán kết đơn nữ US Open 2025, khi để thua tay vợt Amanda (Mỹ) 7-6 (7-4), 6-7 (3-7) và 3-6, thì những gì cô đã làm được ở khu Flushing Meadows thật sự vẫn truyền cảm hứng cho làng quần vợt nữ thế giới.

Osaka đang tìm lại sự tự tin trong vai trò một người mẹ chơi quần vợt

Với Osaka hay bất kỳ tay vợt nữ chuyên nghiệp nào, việc quay trở lại WTA Tour sau một thời gian nghỉ thai sản luôn là một thách thức, không chỉ về mặt thể chất, thể lực mà còn là khó khăn về phương diện tâm lý, tinh thần.

Không phải ai cũng là Kim Clijsters (Bỉ) oai hùng của ngày xưa, vừa quay trở lại sau khi sinh con... đã đăng quang ngay ngôi vô địch US Open. Có rất nhiều tay vợt nữ đã quyết tâm quay trở lại sau khi làm mẹ và rất chật vật.

Bản thân Osaka cũng vậy. Trở lại từ mùa giải năm ngoái, cô liên tục ngập chìm trong các trận thua và kết quả gây thất vọng. Cô không bắt kịp nhịp điệu thi đấu từ các đối thủ trẻ sở hữu lối chơi quần vợt hiện đại.

Osaka trở nên hoang mang với chính bản thân, rằng việc lựa chọn quay trở lại sau khi sinh con, với nhiều thay đổi về mặt thể chất và tâm sinh lý, liệu có phải là quyết định tối ưu khi phải đối mặt với quá nhiều khó khăn và thách thức?

Nhưng lúc này, tay vợt người Nhật Bản đang có màn trình diễn tốt nhất trong sự nghiệp thứ hai của mình. Một phần nhờ HLV mới Tomasz Wiktorowski, một phần khác nhờ sự kiên cường của chính cô.

Osaka thừa nhận, sự chuyển biến tâm lý vừa qua của cô, do là được truyền cảm hứng từ những “người mẹ kiên cường” đi trước: “Tôi thật sự được truyền cảm hứng bởi những bà mẹ khác ở đấu trường WTA Tour. Trong tôi luôn tồn tại cảm giác giống như mình chưa làm đủ tốt hoặc đang bị bỏ lại phía sau. Khi các tay vợt đã làm mẹ trở lại chơi quần vợt, họ đã làm tốt ngay từ đầu và dĩ nhiên điều đó đã thôi thúc tôi kiên định hơn. Chẳng hạn, việc Belinda Bencic (Thụy Sĩ) vào đến bán kết Wimbledon 2025 đã tạo động lực rất lớn cho tôi noi theo”.

Chưa kể, trận thua Emma Raducanu (Anh) ở giải đấu hồi tháng 7 rồi có thể xem như bước ngoặt khiến Osaka thay đổi và tìm lại sự tự tin. Cô đã triệu tập một cuộc họp bàn tròn với đội của mình, phân tích tình hình và đưa ra những giải pháp mới để trở nên tốt hơn.

HLV Tomasz Wiktorowski cũng đã góp một phần công sức lớn khi mang đến sự khác biệt cho Osaka, biến cô trở thành bà mẹ một con giàu khát vọng ở “sân khấu” WTA Tour, để giờ đây Osaka có thể rời US Open với dáng vẻ thật tự hào...

ĐỖ HOÀNG