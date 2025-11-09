Nỗi thất vọng mang tên Swiatek

Tay vợt từng 6 lần vô địch Grand Slam người Ba Lan Iga Swiatek vừa cho biết rất thất vọng khi để thua 7-6 (7-3), 4-6 và 2-6 trước Amanda Anisimova (Mỹ) khiến cô bị loại khỏi giải đấu quan trọng cuối năm là WTA Finals 2025, dù được xếp là hạt giống số 2.

Swiatek thua đau ở WTA Finals

Chiến thắng quá áp đảo với các điểm số 6-0 và 6-0 của Swiatek ở trận chung kết Roland Garros 2025 từng khiến Anisimova bị khủng hoảng nặng về tinh thần. Tuy nhiên, tay vợt mang dòng máu Nga di cư sang Mỹ đã gượng dậy thật dũng cảm và mãnh liệt, liên tục giành chiến thắng trước Swiatek trong lần đối đầu gần đây nhất: thắng 6-4, 6-3 ở tứ kết US Open 2025, đặc biệt là vừa bất ngờ đánh bại đối thủ người Ba Lan ở vòng bảng của giải WTA Finals 2025.

Ở nửa cuối mùa giải năm nay, Swiatek từng chơi rất thành công khi giành ngôi vô địch ở Wimbledon 2025 (thắng 6/7 trận đấu chỉ với 2 ván), đăng quang tại Cincinnati ở Mỹ (thắng 5/6 trận đấu chỉ với 2 ván) và lên ngôi ở Seoul.

Thế nhưng, khi bước vào thời điểm cuối mùa giải năm nay, Swiatek lại phải đánh vật với phong độ của chính mình, trong lúc các đối thủ của cô lại thể hiện sự trưởng thành vượt bậc. Cựu "nữ hoàng WTA" để thua Emma Navarro (Mỹ) tại Bắc Kinh, liên tục thua Elena Rybakina (Kazakhstan) và Anisimova ở giải đấu tại Riyadh (Saudi Arabia) - thành tích kém cỏi hơn hẳn so với mùa giải bùng nổ năm ngoái (thắng đến 7 danh hiệu trong mùa giải 2024).

Đó là lý do khiến Swiatek phàn nàn về nỗi thất vọng của mình thời điểm hiện nay: “Khi bạn đã làm tất cả mọi thứ mà cuối cùng vẫn chưa đủ, điều đó có nghĩa bạn phải cải thiện khả năng chơi quần vợt của mình. Tinh thần, thể chất và cả khả năng chuyên môn của tôi đang ổn, nhưng không thể hiểu vì sao tôi không thể vượt qua vòng đấu bảng. Hay vì tôi đã thắng quá nhiều vào năm ngoái? Cảm giác này thật kỳ lạ”.

Tay vợt người Ba Lan thừa nhận cô không hề mong đợi điều gì, nhưng theo kinh nghiệm, nếu cô có thể đặt quyết tâm và sự bền bỉ vào từng đường bóng thì sẽ được đền đáp bằng chiến thắng.

Kết thúc mùa giải 2025 với vị trí thứ 2 WTA, chỉ đứng sau Aryna Sabalenka (Belarus), Swiatek kỳ vọng sẽ mau chóng tìm lại sự tự tin để đòi ngôi "Nữ hoàng WTA" ở mùa giải mới 2026.

ĐỖ HOÀNG