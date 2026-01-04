Ninh Bình xuất ngoại tập huấn đầu năm

CLB đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2025-2026 đã chọn phương án sang Singapore tập huấn trong những ngày đầu năm 2026. Trong thời gian gần 1 tuần tại đảo quốc Sư tử, Ninh Bình sẽ có 2 trận giao hữu gặp các “quân xanh” chất lượng.

Hoàng Đức và các đồng đội sẽ có 2 trận giao hữu trong chuyến tập huấn tại Singapore.

Đội đã lên đường sang Singapore vào sáng 4-1. Theo kế hoạch thi đấu tập huấn, đội sẽ lần lượt so tài cùng Lion City Sailors vào lúc 18 giờ ngày 5-1 và Albirex Niigata vào lúc 18 giờ ngày 8-1. Trong hai đối thủ này, Lion City Sailors là rất đáng gờm khi đang ở trong top hàng đầu của các CLB Singapore hiện tại và đang là đương kim Á quân AFC Champions League Two.

Với CLB Ninh Bình, dù là tân binh V-League mùa này, nhưng đã thể hiện tính ổn định về phong độ nhờ vào chiều sâu của đội hình với thủ môn Văn Lâm, Đức Chiến, Hoàng Đức… Hiện tại họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích bất bại là 8 trận thắng, 3 trận hòa.

Thủ môn Văn Lâm được fan hâm mộ quan tâm khi cùng đội làm thủ tục ở sân bay Nội Bài

Đội bóng Cố đô Hoa Lư đang hướng đến mục tiêu như HA.GL từng làm là giành ngôi vô địch V-League trong mùa đầu thăng hạng. Vì thế trong giai đoạn nghỉ giữa mùa hiện nay họ tiếp tục nâng cao chất lượng đội hình khi thu nhận thêm 2 hậu vệ Tiến Anh và Thái Bình. Giai đoạn tập huấn tại Singapore cũng là dịp để cả 2 hòa nhập nhanh hơn với lối chơi cùng toàn đội.

V-League 2025-2026 sẽ trở lại vào cuối tháng 1, và ngay vòng 12 sẽ có cuộc so tài mang tính chất như trận “chung kết lượt đi” giữa Ninh Bình và Công an Hà Nội. Đó cũng là màn đọ sức giữa Quả bóng vàng 2025 Hoàng Đức với bộ ba Quả bóng bạc Đình Bắc, Quả bóng đồng Quang Hải và Cầu thủ nước ngoài xuất sắc Alan Sebastiao của CAHN.

CAO TƯỜNG