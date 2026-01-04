Bóng đá trong nước

HLV Lê Huỳnh Đức tiếp nhận thêm 2 tài năng trẻ

SGGPO

Trong giai đoạn nghỉ giữa mùa bóng, CLB Công an TPHCM đã chuẩn bị lại lực lượng trước khi mùa giải vào đợt tăng tốc từ cuối tháng 1-2026. Mới đây, đội bóng này đã chính thức công bố 2 tân binh, đều là những gương mặt trẻ là tiền vệ Việt kiều Ngô Đăng Khoa và hậu vệ Võ Minh Trọng.

Lãnh đạo CLB Công an TPHCM trao áo thi đấu cho Đăng Khoa tại lễ ký hợp đồng sáng 4-1. Ảnh: ĐÌNH VIÊN
Lãnh đạo CLB Công an TPHCM trao áo thi đấu cho Đăng Khoa tại lễ ký hợp đồng sáng 4-1. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Ngô Đăng Khoa chuyển từ CLB Perth Glory (Australia) theo bản hợp đồng cho mượn. Cầu thủ sinh năm 2006 và có thể thi đấu ở hai vị trí tiền vệ tấn công và tiền đạo biên. Hiện tại, CLB Công an TPHCM đang đăng ký 2 cầu thủ Việt kiều là Patrick Lê Giang và Lee Williams nên khả năng Đăng Khoa (thường gọi là Khoa Ngô) sẽ được đăng ký theo suất của ngoại binh.

Khoa Ngô có ba và mẹ đều là người Việt Nam. Hôm 2-1, Khoa Ngô ghi bàn gỡ 2-3 cho Perth Glory trước Melbourne City ở phút 79. Hai ngày sau đó, anh đã ra mắt trong màu áo CLB Công An TPHCM. Pha ghi bàn trên cũng giúp anh trở thành cầu thủ gốc Việt Nam đầu tiên ghi bàn tại A-League.

Với độ tuổi 20 cùng những thể hiện trong thời gian qua ở giải nhà nghề Australia, Khoa Ngô được chờ đợi sẽ tỏa sáng trong đội hình gồm lực lượng đồng đều như Công an TPHCM. Không những thế, anh được kỳ vọng sẽ là tài năng trẻ được HLV Lê Huỳnh Đức giới thiệu cho ông Kim Sang-sik trong thời gian tới.

HLV Lê Huỳnh Đức cùng CLB Công an TPHCM hướng đến cuộc đua top 3 ở mùa bóng 2025-2026.

Trước đó 1 ngày, hôm 3-1, CLB Công an TPHCM cũng ra mắt tân binh khác là hậu vệ Võ Minh Trọng, cầu thủ sinh năm 2001 và trưởng thành từ lò đào tạo của Becamex TPHCM.

Công an TPHCM hiện đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026, vòng 12 vào ngày 1-2, đội sẽ có chuyến làm khách trên sân của CLB PVF.

QUỐC CƯỜNG

