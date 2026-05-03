Ninh Bình bị Thể Công chia điểm ở thế hơn người

Trận cầu “đinh” của vòng 21 V-League diễn ra giữa Thể Công và Ninh Bình vào tối 3-5 khép lại với tỷ số hòa 1-1. Kết quả đã ghìm chân hai đội trong top ba và giúp cho “kẻ thứ ba” là Hà Nội FC chiếm ưu thế trong cuộc đua tranh top đầu.

Văn Khang vui mừng sau bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Ảnh: MINH HOÀNG

Cả khách lẫn chủ đều tung lực lượng mạnh nhất trong trận đấu được nhận định là quyết định lớn cho cuộc cạnh tranh thứ hạng mùa này. Đội chủ nhà với đầy đủ Wesley, Lucas, Paolo, Văn Khang, Tuấn Tài, Mạnh Dũng… để sẵn sàng đối đầu đội khách với dàn hảo thủ mà có nhiều trong số họ là cựu binh của TC Viettel. Có thể thấy Hoàng Đức và Đức Chiến nhập cuộc với nhiều tâm trạng khi so tài với đội bóng cũ, nhưng cả hai thể hiện đầy uy lực ở khu trung tuyến.

Trận đấu khởi đi với tốc độ nhanh, hai đội đều chủ động đá tấn công để tìm bàn thắng dẫn trước. Phút thứ 7, khung thành đội chủ nhà đã rung rinh khi cú sút căng của Friday đã đánh bại Văn Việt nhưng may mắn sau đó đã đứng về TC Viettel. Giai đoạn đầu trận thực sự là màn tra tấn cho hai thủ môn khi cả Văn Việt lẫn Văn Lâm nhiều phen cứu thua cho khung thành đội nhà. Đáng chú ý là tình huống Văn Việt hai lần cứu thua liên tiếp từ các cú sút của Quốc Việt và Tiến Anh.

Ở vào thời điểm thế trận cân bằng, TC Viettel đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ pha đá phạt 11m. Văn Lâm đẩy được cú sút của Lucao, một số cầu thủ áo đỏ nhanh chóng ập vào và Văn Khang đá bồi qua tay thủ môn số 1 của ĐTVN ghi bàn cho đội chủ nhà.

Quang Nho kịp giành lại 1 điểm cho Ninh Bình với bàn gỡ hòa vào đầu hiệp hai.

Áp lực được Ninh Bình gia tăng sau đó nhưng đều bị thủ môn Văn Việt xuất sắc cứu thua. Sức ép của đội khách càng làm cho cầu thủ TC Viettel mất bình tĩnh, trong đó có tình huống phạm lỗi nguy hiểm của Hoàng Minh đối với Thanh Thịnh (Ninh Bình) ở giữa sân để nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Hơn người, đội khách càng dâng cao tấn công từ đầu hiệp 2 để tìm bàn gỡ. Phút 52, Quang Nho đưa trận đấu về lại vạch xuất phát từ cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Việt. Sức ép vẫn được đội khách duy trì cho đến kết thúc trận đấu nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Hòa trận này hai đội ghìm chân nhau ở top đầu, cũng vì điều đó làm cho khu vực này có sự biến động nhẹ khi Hà Nội FC “lách” vào vị trí thứ ba, xen giữa TC Viettel và Ninh Bình.

QUỐC CƯỜNG