Đình Bắc lại ghi bàn, CAHN giành trọn 3 điểm trên sân Lạch Tray

Đoàn quân của HLV Polking đang đến gần ngôi vô địch LPBank V-League 2025-2026 khi tiếp tục thể hiện phong độ thật ấn tượng, lần này là chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng ngay trên sân Lạch Tray.

Đình Bắc tiếp tục bùng nổ khi ghi bàn mở tỷ số cho CAHN ở vòng 21. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Khoảng cách điểm số khá xa so với đội theo sau đã giúp các cầu thủ đội khách tiếp cận trận đấu với tâm lý thoải mái. Họ không vội vàng sớm vào cuộc đua sức cùng các cầu thủ Hải Phòng mà tập trung kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân và chờ thời điểm thích hợp ra đòn phản công nhanh.

Ở bên kia sân, HLV Chu Đình Nghiêm cũng thận trọng khi kiêng dè thực lực và phong độ hiện tại của đội khách nên sớm tập trung tranh chấp ở khu vực giữa sân. Nửa đầu của hiệp 1, đội chủ nhà tạo thế trận tốt hơn ở việc tổ chức bọc lót của hàng phòng ngự và các pha lên bóng tấn công.

Trong thời điểm thế trận giằng co, đội khách bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 32. Pha phối hợp giữa bộ đôi Quang Hải – Đình Bắc được kết thúc bằng cú sút hiểm hóc của Đình Bắc “bắn” hạ thủ môn Đình Triệu. Đó cũng là bàn thắng thứ 8 của Quả bóng bạc Việt Nam 2025. Đây cũng là tình huống hiếm hoi mà tiền đạo CAHN xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà và tận dụng thành công cơ hội có được.

Trận thắng giúp CAHN chạm 1 tay vào Cúp vô địch mùa này. Ảnh: CAHNFC

Đội chủ nhà cố gắng dâng cao tấn công tìm bàn gỡ, nhưng hàng công thực sự thiếu sức mạnh để có thể gây khó khăn cho hàng phòng ngự gồm nhiều hậu vệ dày dặn kinh nghiệm của CAHN. Đến phút 45 (+2), cách biệt được nhân đôi cho đội khách, lần này từ pha ghi bàn của Aduo Minh sau đường chuyền của Văn Đô.

Sang hiệp hai, đội khách tiếp tục nắm giữ thế trận, nhưng việc dẫn cách biệt 2 bàn nên họ không vội vàng đẩy cao tốc độ trận đấu. Lần lượt các ngoại binh được tung vào sân ở hiệp hai, trong đó có Alan Sebastiao, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và Artur càng làm cho các hậu vệ Hải Phòng ít mạo hiểm dâng cao hỗ trợ tấn công.

Thắng 2-0 chung cuộc, CAHN đạt 54 điểm, tạo khoảng cách lên đến 12 điểm so với đội theo sau là TC Viettel, gây áp lực lớn lên đối thủ này trước trận đấu muộn của vòng 21 khi gặp Ninh Bình vào ngày 3-5.

LÊ ANH