Kể từ vòng 21 V-League 2025-2026 diễn ra vào cuối tuần này, người hâm mộ có thể gọi Geovane Mango bằng tên mới Nguyễn Tài Lộc sau khi chân sút gốc Brazil trở thành công dân Việt Nam.

Ngoại binh Geovane trở thành công dân Việt Nam với tên gọi Nguyễn Tài Lộc.

Thông tin được đại diện ban lãnh đạo đội Ninh Bình xác nhận vào trưa 29-4. Geovane đã hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam với địa phương sở tại. Bộ Tư pháp cũng sẽ thực hiện nghi thức trao quốc tịch cho tiền đạo sinh năm 1994 trong thời gian tới.

Geovane đến Việt Nam thi đấu cho Sài Gòn FC từ mùa giải 2020. Sau 6 năm, lần lượt trải qua các màu áo Hà Nội FC, Viettel FC, CAHN, Hà Tĩnh và hiện tại là Ninh Bình, anh đã đủ các điều kiện cần theo quy định của FIFA để có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam. Chỉ còn một vấn đề nhỏ là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thực hiện chuyển đổi liên đoàn thành viên từ Brazil sang Việt Nam cho Tài Lộc, tên gọi mới của Geovane.

Tuy nhiên, Tài Lộc vẫn tiếp tục thi đấu cho Ninh Bình theo diện ngoại binh vì đã quá thời hạn đăng ký giai đoạn II mùa giải 2025-2026. Từ mùa giải mới, anh sẽ được xem là nội binh tại hệ thống các giải chuyên nghiệp quốc gia.

Việc trở thành công dân Việt Nam không chỉ mang đến niềm vui cho Tài Lộc mà còn cho gia đình anh cũng như đội Ninh Bình. Tài Lộc đã trải qua quãng thời gian thực hiện các thủ tục nhập tịch từ tháng 9-2025, chờ đợi và được các bộ, ban, ngành công nhận. Điều này sẽ tiếp thêm động lực cho Tài Lộc cùng Ninh Bình hướng đến phần còn lại của mùa giải 2025-2026.

Tại V-League, Tài Lộc đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của CLB chủ quản với 7 bàn. Mục tiêu của Ninh Bình là cán đích trong tốp 3 chung cuộc. Ngoài ra, anh và đồng đội cũng phấn đấu tiến vào trận chung kết Cúp Quốc gia khi sắp tới sẽ đối đầu với Viettel FC tại vòng bán kết.

Năng lực của Tài Lộc đã được kiểm định trong 6 năm thi đấu tại Việt Nam. Nếu duy trì được phong độ hiện tại, chân sút 32 tuổi nhiều khả năng sẽ được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Khi đó, trong tay ông Kim có thể có 3 ngôi sao nhập tịch là Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Tài Lộc.

Tin liên quan Ninh Bình liệu sẽ sớm tìm điểm dừng?

HỮU THÀNH