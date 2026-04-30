Hai trọng tài người Hàn Quốc tham gia điều hành trận Thể Công Viettel – Ninh Bình

Trước tính chất quan trọng của cuộc so tài giữa hai đội TC Viettel và Ninh Bình ở vòng 21 LPBank V-League 2025-2026, Công ty VPF vừa có thông báo sẽ có 2 trọng tài người Hàn Quốc tham gia điều hành trận đấu này.

Trọng tài Chae Sang-hyeop. Ảnh: VPF

Trận TC Viettel và Ninh Bình diễn ra vào lúc 19g15 ngày 3-5-2026 sân vận động Hàng Đẫy được dự báo sẽ quyết liệt bởi cả hai gần như đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí trong top 3 đội đầu bảng. Đội giành ngôi Á quân còn sẽ được suất tham dự đấu trường châu Á mùa tới. Vì thế, ngoài việc trận này có công nghệ VAR, Ban tổ chức cũng mời thêm 2 trọng tài nước ngoài cùng điều hành.

Hai trọng tài FIFA người Hàn Quốc là ông Chae Sang-hyeop và ông Choi Cheol-jun (một Trọng tài chính và một Trọng tài VAR) sẽ điều hành trận cầu tâm điểm vòng 21 này. Đây là lần thứ hai trong mùa giải năm nay, một ê-kíp trọng tài Hàn Quốc được mời làm nhiệm vụ tại V-League (trước đó đã có hai trọng tài Hàn Quốc làm nhiệm vụ tại trận đấu vòng 16 giữa CLB Ninh Bình và CLB Công an Hà Nội).

Việc xuất hiện trọng tài nước ngoài phần nào sẽ giảm sự căng thẳng ở các trận đấu được dự báo là quyết liệt.

Trọng tài Chae Sang-hyeop (sinh năm 1989) là gương mặt đã dạn dày kinh nghiệm và quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Về cấp độ quốc tế, ông vừa bắt chính trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup hồi cuối tháng 3, cũng như từng cầm còi chiến thắng của CLB Công an Hà Nội trước Tampines Rovers tại cúp các CLB Đông Nam Á 2024-2025. Ở giải đấu quốc nội, ông từng làm trọng tài VAR trong trận đại chiến giữa Công an Hà Nội và CLB Hà Nội ở vòng 24 V-League 2024-2025.

Với trọng tài Choi Cheol-jun, đây là trận đấu đầu tiên làm nhiệm vụ tại V-League. Trước đó, ông từng được LĐBĐ Hàn Quốc giới thiệu cho trận Công an Hà Nội gặp Ninh Bình ở vòng 16, nhưng sau đó kế hoạch đã có sự điều chỉnh.

Gần đây công tác trọng tài trở nên "nóng" ngoài dự kiến khi xuất hiện những trường hợp phản ứng trọng tài. Có "vua" đã bị đình chỉ làm nhiệm vụ, và ngược lại cũng có HLV bị cấm chỉ đạo đến 4 trận vì phản ứng thiếu kềm chế đối với trọng tài như HLV Popov.

QUỐC CƯỜNG