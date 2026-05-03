Dùng cầu thủ bắt thay thủ môn, SLNA thua HAGL sau 16 năm

Thủ môn Cao Văn Bình nhận thẻ đỏ ở phút 90+6 trong bối cảnh SLNA hết 3 lượt thay đổi người, từ đó khiến đội bóng xứ Nghệ không thể đảo ngược tình thế và đón nhận thất bại trên sân Vinh trước HAGL sau 16 năm.

Lợi thế được thi đấu trên sân nhà giúp SLNA tiếp cận trận đấu thuộc vòng 21 V-League 2025-2026 tốt hơn. Phút 15, Ngô Văn Lương xử lý kỹ thuật để loại bỏ hai cầu thủ HAGL trong vòng cấm, nhưng lại dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc khi đối mặt với thủ môn Trần Trung Kiên.

Đến gần giữa hiệp 1, HAGL dần lấy lại thế trận và tạo ra sức ép đáng kể. Phút 45, Nguyễn Thanh Sơn dứt điểm đưa bóng đập xà ngang khung thành SLNA.

Đầu hiệp 2, trời đổ mưa lớn, ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn. Trong thế trận thận trọng, HAGL bất ngờ có bàn thắng mở điểm ở phút 58. Một cầu thủ SLNA phá bóng lỗi, từ đó mở ra cơ hội cho Junior Batista ngoặt bóng rồi sút xa trước vòng cấm, đánh bại thủ môn Cao Văn Bình.

Bị dẫn bàn, SLNA buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, mặt sân trơn và bóng ướt khiến các pha phối hợp thiếu chính xác. Phút 76, ngoại binh Carlos Fortes có cơ hội mười mươi khi khung thành gần như bỏ trống, chỉ cách khoảng 2 mét, nhưng lại dứt điểm ra ngoài đầy đáng tiếc.

Mải mê dâng cao, SLNA để lộ khoảng trống nơi hàng thủ. Phút 90+2, thủ môn Cao Văn Bình nhận thẻ đỏ sau pha băng ra phạm lỗi với Nguyễn Minh Tâm trong tình huống đối mặt. Do đã sử dụng hết 3 lượt thay đổi người, SLNA buộc phải để Phan Bá Quyền xuống làm thủ môn bất đắc dĩ.

Những phút cuối, SLNA dồn toàn lực gây sức ép, nhưng sự xuất sắc của Trần Trung Kiên với hai pha cứu thua xuất thần đã giúp HAGL bảo toàn chiến thắng tối thiểu. Đội bóng phố Núi cũng chấm dứt chuỗi 16 năm không thắng trên sân Vinh, lần gần nhất họ làm được điều này là ở vòng áp chót V-League 2010.

Thắng trận này, HAGL vươn lên xếp thứ 10 với 22 điểm, nới rộng cách biệt lên thành 8 điểm so với vị trí áp chót của PVF-CAND. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi tiến gần hơn với suất trụ hạng V-League. Trong khi đó, SLNA vẫn đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 24 điểm.

HỮU THÀNH