PVF-CAND chưa hài lòng dù thoát vị trí cuối bảng V-League

Sau trận hòa 0-0 trước Hà Tĩnh thuộc vòng 21, thầy trò HLV Trần Tiến Đại tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng nhưng vẫn tiếc nuối khi không thể giành chiến thắng để tạo lợi thế tốt hơn trong cuộc đua trụ hạng V-League 2025-2026.

Nguyễn Thanh Nhàn cùng các đồng đội tại PVF-CAND lỡ cơ hội giành chiến thắng trên sân nhà. ẢNH: MINH HOÀNG

Trước khi các cầu thủ PVF-CAND bước ra sân PVF thi đấu vào tối 2-5, đối thủ trực tiếp của họ là Đà Nẵng đã để thua ở trận đấu sớm vòng 21. Vì thế, đội chủ nhà càng quyết tâm giành chiến thắng trước Hà Tĩnh với hy vọng tạo lợi thế trước Đà Nẵng.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh cho thấy mình không dễ bị đánh bại. Đội khách bắt nhịp tốt hơn, liên tục tổ chức các đợt lên bóng về phía khung thành PVF-CAND. Phút 18, đội trưởng Lucas Turci phải cứu thua cho đội chủ nhà ngay trên vạch vôi.

Đến giữa hiệp 1, PVF-CAND giành lại thế trận. Tuy nhiên, thầy trò HLV Trần Tiến Đại lại gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn Hà Tĩnh. Điều này khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

PVF-CAND và Hà Tĩnh cầm hòa nhau. ẢNH: MINH HOÀNG

Đầu hiệp 2, Hà Tĩnh vẫn là đội bắt nhịp tốt hơn khi trận đấu trở lại. Phút 54, đến lượt Nguyễn Bảo Long giúp đội nhà thoát thua khi kịp lùi về phá bóng trên vạch vôi sau cú sút của Nguyễn Văn Hiệp. Đến phút 68, PVF-CAND đáp trả khi Eid Mahmoud xoay người dứt điểm, buộc thủ môn Nguyễn Thanh Tùng phải bay người hết cỡ để cản phá.

Càng về cuối trận, PVF-CAND dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, các học trò của HLV Trần Tiến Đại vẫn chưa tìm thấy hiệu quả trong khâu dứt điểm, từ đó đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước đội khách.

Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Nguyễn Mạnh Hải vang lên, một số cầu thủ PVF-CAND thể hiện sự thất vọng. Bởi họ đã lỡ cơ hội giành chiến thắng trên sân nhà để nới rộng cách biệt với Đà Nẵng. Sau vòng 21, thầy trò HLV Trần Tiến Đại có 14 điểm và tạm thoát vị trí cuối bảng nhờ hơn Đà Nẵng 1 điểm. Tuy nhiên, nguy cơ PVF-CAND trở lại vị trí “đội sổ” có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

HỮU THÀNH