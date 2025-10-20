Những bóng hồng… mưa là tới mặt, nắng là tới đầu

Những tay chèo nữ của đội tuyển rowing Việt Nam đã giành những chiến thắng đầy cảm xúc trên hồ thi đấu tại Hải Phòng và họ bảo rằng những tấm HCV là những bông hoa đẹp nhất chúc mừng bản thân nhân ngày 20-10.

Những tuyển thủ đua thuyền như Phạm Thị Huệ chấp nhận mọi khó khăn để nỗ lực vượt qua giành kết quả cao nhất. Ảnh: HUỆ PHẠM

Rời thuyền sau khi về nhất nội dung thuyền 8 người, lần lượt Phạm Thị Ngọc Anh, Phạm Thị Thảo, Trần Thị Kiệt, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Dư Thị Bông và Lường Thị Thảo cùng nở nụ cười thật tươi. “Chúng tôi tiếp tục bảo vệ thành công tấm HCV giải châu Á trong nội dung này. Không biết nói gì vì đây là chiến thắng rất thú vị bởi vì được thi đấu trên sân nhà”, tất cả đội thuyền cùng bày tỏ.

Gương mặt những tay chèo nữ của đua thuyền Việt Nam nói chung và từng nội dung (rowing, canoeing, thuyền truyền thống…) nói riêng có chung 1 điểm là không để trắng trẻo như những đồng nghiệp ở nhiều môn thể thao khác. Với họ, chuyện mưa nắng là quen thuộc. “Đua thuyền là môn ngoài trời, chúng tôi chấp nhận mưa là tới mặt, nắng là tới đầu. Nhưng vì chuyên môn và vì thành tích thể thao tất cả đều vượt qua mọi khó khăn”, tuyển thủ Đinh Thị Hảo nói thêm.

Ở đội thuyền rowing nữ của Việt Nam, không ít người đã lập gia đình và lên chức làm mẹ. Tuy nhiên, họ giữ chung một điều mà tất cả phải cảm phục đó là tinh thần hết mình vì màu cờ sắc áo, nỗ lực trong thi đấu giành thành tích cao nhất cho rowing Việt Nam.

Một năm trước tại cuộc đấu rowing vô địch châu Á 2024 ở Uzbekistan, đội thuyền 8 người nữ của Việt Nam đã giành HCV. Sau 1 năm, các cô gái mạnh mẽ của rowing Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch nhưng sự thú vị nhất là tấm HCV giành được trên sân nhà. Mỗi tay chèo có một tính cách khác nhau. Tuy nhiên khi tới với đua thuyền rowing, họ thể hiện tinh thần tập thể cao nhất. Đây là điều được nhà quản lý nhìn nhận tạo nên sức mạnh giúp đội thuyền nữ rowing Việt Nam thành công trong những giải quốc tế.

Gạt mồ hôi trên gương mặt, tuyển thủ Phạm Thị Huệ chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho giải vô địch châu Á lần đầu được diễn ra tại Việt Nam. Chúng tôi đạt được một số kết quả HCV và đó là thành tích rất vinh dự”. Nữ tuyển thủ từng tham dự Olympic 2024 cũng cho rằng rất khó để so sánh môn đua thuyền rowing với các môn thể thao khác bởi thể thao là sự khổ luyện tiến đến thành công. Môn thể thao nào cũng có sự khó khăn riêng. “Khi chúng tôi giành chiến thắng và được người thân cổ vũ thì mọi mệt nhọc đều tan biến. Đó là cảm giác rất hạnh phục”, Phạm Thị Huệ nói thêm.

Với giới chuyên môn, con gái tập và thi đấu đua thuyền sẽ phải chuẩn bị sức khỏe đáng kể. Bởi ngoài việc chèo thuyền trên hồ nước, họ còn phải biết mang vác trang thiết bị (thuyền, mái chèo…) khi tập luyện và thi đấu. Chính thế, không ít lời đùa vui rằng VĐV đua thuyền sẽ phải là người hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ từ chuẩn bị từ đầu tới cuối.

Các cô gái đội thuyền 8 người của Việt Nam giành HCV trên sân nhà. Ảnh: VHTT HP

“Trước đây các vật dụng phụ trợ cho việc chống nắng, chống mưa khi tập luyện, thi đấu đua thuyền không nhiều nên làn da con gái của chúng tôi luôn rám nắng. Bây giờ, kem chống nắng, kính mắt chống nắng, mũ bảo hộ cùng quần áo được trang bị tốt hơn, chúng tôi đã giảm được điều này. Dẫu thế, sự vất vả vẫn không ít nhưng khi đã theo đuổi đua thuyền thì không ai từ bỏ nó”, Phạm Thị Huệ từng bày tỏ.

Khép lại giải rowing vô địch châu Á 2025, đội chủ nhà Việt Nam có thành tích 6 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ thì trong đó 6 ngôi vô địch đều tới từ các tay chèo nữ.

MINH CHIẾN