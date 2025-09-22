Nhiều VĐV thành tích cao tham dự giải chạy Vì hòa bình năm 2025

Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025 sẽ thu hút nhiều VĐV tại thủ đô và VĐV thành tích cao tham dự.

Các VĐV tham gia thi đấu để giành kết quả cao nhất tại giải Báo Hànộimới mở rộng. Ảnh: HNM

“Năm nay, Ban tổ chức kỳ vọng chương trình thi đấu sẽ tạo ra sự cạnh tranh mang lại sự hấp dẫn chuyên môn”, đại diện Ban tổ chức, Tổng biên tập Báo Hànộimới – ông Nguyễn Minh Đức cho biết.

Chung kết giải năm nay tổ chức tại Hồ Hoàn Kiếm ngày 28-9, dự kiến thu hút hơn 4.000 VĐV, cán bộ thuộc các khối xã phường, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề của Hà Nội và các tỉnh, thành phố; trong đó có 250 người nước ngoài là cán bộ, nhân viên của 20 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội. Ban tổ chức cho biết nhiều VĐV thành tích cao tham gia thi đấu để tranh kết quả cao nhất.

Ban tổ chức thông báo về giải năm nay. Ảnh: TUYẾT MINH

Theo quy định, đối với thi đấu phong trào, VĐV sẽ tranh tài 1,75km nam, nữ THCS và THPT khối xã phường (1 vòng hồ Hoàn Kiếm); 1,75km nữ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài; + 3,5km nam các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài; 3,5km nữ lao động sản xuất và vũ trang; 5,25km nam lao động sản xuất và vũ trang.

Đối với thi đấu chuyên nghiệp, VĐV nữ sẽ chạy 5,25 km (tương đương 3 vòng hồ Hoàn Kiếm). VĐV nam thi đấu 8,75km (5 vòng hồ Hoàn Kiếm). Năm ngoái, tuyển thủ Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) và Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa) về nhất nội dung nam, nữ hệ chuyên nghiệp.

Đại diện Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội cho biết các VĐV thành tích cao của đơn vị được tạo điều kiện tham dự giải.

MINH CHIẾN