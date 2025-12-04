Nhật ký SEA Games 33 : Tấm vé thông hành

Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 33 không chỉ là sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là nơi ghi dấu những cảm xúc thăng hoa qua từng chiến thắng, từng nỗ lực của các tuyển thủ. Và, để có thể hòa nhịp cũng như tiếp cận gần với bao câu chuyện cảm xúc, tấm thẻ cứng tác nghiệp được Ban tổ chức SEA Games 33 trao cho các phóng viên (trong đó có Báo SGGP) được ví như tấm vé thông hành, mở ra cánh cửa đến với những trải nghiệm chân thực và sâu sắc nhất của đại hội khu vực lần này.

Để sở hữu tấm thẻ tác nghiệp tại SEA Games 33 cũng là cả câu chuyện "nhọc nhằn". Bởi phải đến chiều tối 2-12, trước thềm trận tranh tài đầu tiên của đại hội diễn ra (vòng loại bóng đá nam ngày 3-12), xe chở các nhân viên phụ trách truyền thông mới mang thẻ tác nghiệp dành cho phóng viên về đến Trung tâm báo chí MPC, chuẩn bị cho công tác phát thẻ.

Lý do của sự chậm trễ này là phía Thái Lan muốn kiểm soát chặt chẽ số lượng thẻ hoạt động báo chí, tránh nhiều trường hợp đăng ký mà không tham gia tác nghiệp dẫn đến in ấn lãng phí.

Điều này cũng khác so với trước đây khi Ban tổ chức gửi về cho các Ủy ban Olympic quốc gia và phóng viên được nhận thẻ từ rất sớm ở quốc gia của mình. Khi đến nơi tổ chức đại hội, phóng viên chỉ cầm thẻ mới kích hoạt hoặc đổi thẻ tác nghiệp khác có xác nhận của Ban tổ chức.

Các phóng viên Việt Nam đến Trung tâm báo chí SEA Games 33 làm thủ tục nhận thẻ tác nghiệp

﻿Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với tấm thẻ tác nghiệp, nhóm phóng viên Báo SGGP có thể an tâm hơn về hành trình công tác trong gần 20 ngày sắp tới tại Thái Lan. Chúng tôi có thể đứng ngay khu vực diễn ra tranh tài, trực tiếp chứng kiến những khoảnh khắc vận động viên Việt Nam làm nên thành tích và cảm nhận bầu không khí phấn khởi xung quanh để truyền tải những điều đó qua từng dòng tin, bài viết hay thước phim.

Tấm thẻ ấy giúp chúng tôi vượt qua rào cản vật lý để kết nối tâm hồn mình với dòng chảy sự kiện, trở thành cầu nối cảm xúc giữa vận động viên và người hâm mộ quê nhà.

Không chỉ là một vật dụng hành chính, giấy phép ra vào các địa điểm thi đấu, tấm thẻ tác nghiệp còn là biểu tượng của sự tin tưởng và trách nhiệm. Vì khi mang nó, chúng tôi đang đại diện cho tiếng nói của báo chí nước nhà tại đấu trường khu vực, giữ được cái đầu lạnh giữa "cơn sốt" cảm xúc, đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác và khách quan.

Phía sau ánh hào quang chiến thắng là những giờ phút đổ mồ hôi trong phòng tập, là những bữa ăn vội vã hay những giọt nước mắt thất bại được lau vội. Tấm thẻ tác nghiệp cho phép chúng tôi tiếp cận, lắng nghe và kể lại những câu chuyện đó, mang lại cái nhìn đa chiều, nhân văn hơn về thể thao chứ không chỉ là những con số thành tích khô khan.

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)