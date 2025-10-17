Nhật Bản và ASEAN cam kết đồng hành thể thao tới năm 2030

Hội nghị Bộ trưởng thể thao ASEAN và Nhật Bản lần thứ 5 (AMMS+Japan 5) nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng thể thao ASEAN lần thứ 8 (AMMS-8) đã mang tới nhiều nội dung.

Các đại biểu tham dự phiên làm việc AMMS+Japan 5. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chương trình làm việc AMMS+Japan 5 thực hiện vào buổi sáng ngày 17-10 với chủ đề chính là; “Tương lai chung thông qua thể thao, Hợp tác ASEAN–Nhật Bản hướng tới năm 2030”. Các bên đã rà soát tiến trình hợp tác, đồng thời xác định những định hướng ưu tiên trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát triển con người toàn diện, xã hội bao trùm và cộng đồng bền vững thông qua thể thao.

Tại phiên làm việc, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – bà Lê Thị Hoàng Yến đã báo cáo kết quả AMMS+Japan 4 đồng thời khẳng định Tuyên bố Chiang Mai 2023 – Nền tảng cho hợp tác thể thao ASEAN–Nhật Bản 2030.

Chủ tịch Hội đồng thể thao Nhật Bản - ông Kawai Junichi, nhấn mạnh tinh thần “hợp tác từ trái tim đến trái tim” giữa ASEAN và Nhật Bản cũng như khẳng định Nhật Bản mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các quốc gia ASEAN xây dựng xã hội phát triển toàn diện thông qua thể thao, chia sẻ những giá trị, kinh nghiệm và công nghệ mà Nhật Bản có thế mạnh.

Nhật Bản hiện đang thực hiện Kế hoạch thể thao Cơ bản lần thứ 3 (2022–2026). 12 trọng tâm được đặt ra gồm thúc đẩy sức khỏe cộng đồng, bảo đảm bình đẳng giới, chuyển đổi số trong thể thao, phòng chống doping, phát triển thể thao học đường, mở rộng hợp tác quốc tế. Luật Cơ bản về thể thao (ban hành 2011, sửa đổi 2025) nhấn mạnh thể thao là công cụ quan trọng thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển con người, bảo đảm phúc lợi và xây dựng xã hội bền vững.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng thể thao ASEAN và Nhật Bản đồng thuận nhất trí thông qua Tuyên bố chung tại Hội nghị AMMS+Japan 5. Các bên cam kết thúc đẩy hợp tác hướng tới năm 2030, với trọng tâm là “thể thao vì hòa bình, sức khỏe và phát triển bền vững”.

Tại phiên làm việc buổi chiều 17-10, Hội nghị Bộ trưởng thể thao ASEAN+Trung Quốc lần thứ 2 (AMMS+China 2) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8 (AMMS-8) đã được diễn ra. Tại đây, Việt Nam đề xuất 3 sáng kiến hợp tác trọng tâm trong giai đoạn 2025-2030 gồm: Tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực thể thao - xây dựng mạng lưới các Trung tâm đào tạo, Nghiên cứu thể thao ASEAN - Trung Quốc, mở rộng học bổng và các chương trình trao đổi chuyên gia. Thúc đẩy thể thao thanh niên ASEAN - Trung Quốc thông qua các giải đấu, trại hè, giao lưu thể thao học sinh - sinh viên, góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ năng động và gắn kết. Phát huy giá trị văn hóa và di sản trong thể thao - kết hợp quảng bá các môn thể thao truyền thống như wushu, thái cực quyền, cầu mây, cờ tướng, đồng thời phát triển du lịch thể thao và hợp tác truyền thông. Với sự thống nhất cao, các quốc gia thành viên đã thông qua Tuyên bố chung ASEAN - Trung Quốc về Hợp tác thể thao với 5 định hướng trọng tâm. Một trong những định hướng trọng tâm được chú ý là: Khuyến khích các dự án hợp tác thể thao ASEAN - Trung Quốc, trong đó nổi bật là “Vùng Thể thao ASEAN” (ASEAN Sports Zone) - mô hình kết nối cơ sở hạ tầng, giao lưu thanh niên và tổ chức sự kiện chung. Hội nghị Bộ trưởng thể thao ASEAN+Trung Quốc lần thứ 3 sẽ tổ chức năm 2027.

MINH CHIẾN