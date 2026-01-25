Nguyễn Đình Bắc hạnh phúc khoe Quả bóng Bạc Việt Nam 2025

Một ngày sau khi cùng đội U23 Việt Nam về nước từ thành công tại VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã chia sẻ tấm hình anh chụp cùng hai chiếc Cúp dành cho Cầu thủ trẻ xuất sắc và Quả bóng Bạc Việt Nam 2025.

Đình Bắc đã có một giải U23 châu Á đầy thành công.

Tại Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025, Đình Bắc đã không thể tham dự do vào buổi sáng cùng ngày 26-12, anh cùng đội tuyển U23 Việt Nam sang Qatar tập huấn để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Khi ấy, HLV Kim Sang-sik dù rất muốn để học trò tham dự Gala, nhưng vì muốn chân sút trẻ này tập trung tốt nhất cho giải đấu nên đã giữ anh đi cùng toàn đội ngay trong ngày tổ chức Gala.

Đình Bắc sau đó đã thực hiện đoạn clip ngắn được phát trong đêm Gala, anh đã gởi lời cám ơn đến người hâm mộ, lãnh đạo các CLB SLNA, Quảng Nam, CAHN đã luôn đồng hành, tin tưởng anh, những đại biểu đã bầu chọn anh ở Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2025.

Chân sút trẻ này đã giữ lời hứa khi cùng đồng đội thi đấu tốt tại VCK U23 châu Á 2026, cá nhân anh đã ghi 4 bàn cùng 2 đường kiến tạo đã nhận luôn giải Vua phá lưới, đó cũng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được vinh danh ở giải thưởng này. Do Đình Bắc cùng toàn đội về nước vào tối 24-1, đêm diễn ra trận chung kết, nên phần thưởng vinh dự trên được AFC trao cho Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhận thay.

Nguyễn Đình Bắc cùng Quả bóng Bạc và Cúp dành cho Cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2025, được HLV Phạm Thành Lương nhận thay trong đêm Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025.

"Thành quả nhỏ của bản thân, cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa...", dòng trạng thái đầy tính khiêm nhường và lời hứa tiếp tục cố gắng trong thời gian tới của Đình Bắc đã nhận sự ủng hộ của đông đảo bạn bè, người hâm mộ chân sút trẻ được ví như "tiểu tướng' của bóng đá Việt Nam.

QUỐC CƯỜNG