Đình Bắc đoạt giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Quả bóng Bạc Việt Nam 2025, Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới tại giải U23 châu Á 2026. Anh có cùng 4 bàn thắng với ba cầu thủ khác, nhưng được xét thắng giải chung cuộc nhờ vào việc có nhiều đường kiến tạo và thời gian thi đấu ít hơn.

Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được vinh danh với giải Vua phá lưới tại VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Kết thúc VCK U23 châu Á 2026 có bốn cầu thủ có cùng 4 bàn thắng chung cuộc là Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản), Đình Bắc (U23 Việt Nam), Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon). Tại giải năm nay, AFC đã quy định những chỉ số phụ để xác định cầu thủ đoạt giải chung cuộc.

Qua đó, nếu có trên một cầu thủ cùng ghi nhiều bàn nhất, giải thưởng Vua phá lưới sẽ được trao cho cầu thủ nào có số đường kiến tạo thành bàn nhiều hơn. Nếu chỉ số này vẫn cân bằng, Vua phá lưới sẽ thuộc về cầu thủ chơi ít phút hơn. Trong số bốn cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải, Đình Bắc và tiền vệ Sato có cùng 2 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, trong khi Azaizeh và Shahin không kiến tạo bàn nào. Xét tiếp về thời gian thi đấu, Đình Bắc tốt hơn khi có ít phút ra sân hơn tiền vệ Nhật Bản (409 phút so với 451 phút).

Trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) nhận xét về Đình Bắc: “Điều khiến màn trình diễn của Đình Đắc tại Saudi Arabia 2026 thêm phần ấn tượng là việc tiền đạo này chỉ đá chính ở 2/6 trận đấu của Việt Nam, do thời gian thi đấu phải được quản lý chặt chẽ vì chấn thương".

U23 Hàn Quốc đoạt giải phong cách

Các bàn thắng của Đình Bắc tại giải lần này gồm: Pha đá phạt 11m mở tỷ số trong trận thắng U23 Jordan 2-0 ở vòng bảng; bàn thắng vào lưới U23 Saudi Arabia; cú đánh đầu ngược gỡ hòa 2-2 trong trận thắng U23 UAE 3-2 tại vòng Tứ kết và bàn nâng tỷ số 2-1 vào lưới U23 Hàn Quốc.

Ngoài giải thưởng Vua phá lưới được trao cho Đình Bắc, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản), thủ môn xuất sắc nhất là Rui Araki (U23 Nhật Bản). Giải phong cách thuộc về U23 Hàn Quốc.

QUỐC CƯỜNG