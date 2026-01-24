Đình Bắc bị ‘treo giò’ ở trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia

Tấm thẻ đỏ mà Đình Bắc lãnh được trong trận tranh hạng Ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc mới đây buộc tay săn bàn này bị cấm thi đấu 2 trận kế tiếp ở các giải đấu thuộc hệ thống của AFC cấp đội tuyển.

Đình Bắc lỡ cơ hội ra sân ở trận gặp đội tuyển Malaysia sắp tới. Ảnh: AFC

Đáng tiếc là tình huống Đình Bắc phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ xảy ra vào cuối trận, ở gần giữa sân, được phân tích là do quá ham bóng. Với thẻ đỏ này, án phạt dành cho Đình Bắc chiếu theo điều 48 trong Quy tắc kỷ luật và đạo đức của AFC, tiền đạo CAHN bị treo giò ít nhất 2 trận.

Do Đình Bắc lố tuổi tham dự VCK U23 châu Á 2028 nên số trận bị “treo giò” sẽ được tính vào những trận chính thức thuộc AFC của đội tuyển quốc gia. Vì thế Đình Bắc chắc chắn sẽ vắng mặt ở cuộc tiếp đón đội tuyển Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 sắp tới trên sân Thiên Trường.

Hậu vệ Lý Đức cũng còn thêm 2 trận bị 'treo giò"

Khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ đăng ký chân sút này vào danh sách tham dự trận đấu chỉ để nhằm mục đích “xả thẻ’ cho Đình Bắc. Dù sao thì trên hàng công đội tuyển Việt Nam còn có những chân sút kỳ cựu là Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải cũng như tay săn bàn vừa được nhập tịch là Đỗ Hoàng Hên (Hendrio).

Một cầu thủ khác của U23 Việt Nam dính án kỷ luật “treo giò” 3 trận vì lỗi đánh nguội là Lý Đức cùng số tiền phạt 1.000USD do hành vi phạm lỗi mang tính chất nghiêm trọng và có tính bạo lực.

QUỐC CƯỜNG