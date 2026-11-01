Nghi vấn thắng cược nhờ biết trước kết quả Quả bóng vàng 2026

Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng, tạp chí France Football, đang mở cuộc điều tra và đã liên hệ với cảnh sát sau khi một loạt cược đáng ngờ dự đoán chính xác đến từng vị trí thứ tự tốp 5 hạng mục nam.

Theo điều tra của hãng truyền thông Pháp Upside, 12 tài khoản trên Polymarket – một thị trường dự đoán dựa trên tiền số của Mỹ – đã đặt tổng cộng hơn 264.000 USD trước lễ trao giải diễn ra hôm đầu tuần tại London Palladium. Đáng chú ý, các tài khoản này dự đoán Harry Kane đăng quang, xếp trên Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri và Lionel Messi – đúng chính xác thứ tự công bố chính thức. Tổng số tiền thắng cược dự kiến từ các giao dịch nghi vấn này ước tính đạt 149.000 bảng Anh.

Raphael Pautard, đồng sáng lập Upside, cho biết 12 tài khoản này được tạo từ ngày 1 đến 20-10 và có mô hình hoạt động giống nhau đến kinh ngạc. Bảy tài khoản chưa từng tham gia bất kỳ thị trường cá cược nào khác, trong khi sáu tài khoản đặt cược đầu tiên chỉ 15 phút sau khi được lập. Nhóm điều tra còn truy dấu được một giao dịch trở lại một nền tảng của Pháp, và nền tảng này được cho là đã xác định được danh tính cá nhân đứng sau một trong các tài khoản tài trợ.

Cách đặt cược cũng không bình thường khi các tài khoản tập trung toàn bộ tiền vào một kịch bản duy nhất về thứ tự chung cuộc. Một tài khoản thậm chí mua hợp đồng dự đoán Kane chiến thắng ở mức 37 xu rồi bán khi giá lên 67 xu, sau đó chuyển tiền sang cược vị trí của Yamal. Chuỗi giao dịch này cho thấy chủ tài khoản đã điều chỉnh chiến lược theo diễn biến thị trường.

Trước lễ trao giải, France Football khẳng định chỉ một số ít người biết trước kết quả. Cựu biên tập viên Pascal Ferre từng nhấn mạnh: "Một bí mật được giữ tốt là bí mật được chia sẻ với càng ít người càng tốt". Khả năng thông tin mật bị rò rỉ trước giờ công bố đang là mối lo nghiêm trọng, đặc biệt khi xét đến độ chính xác hiếm có của các dự đoán cùng số tiền lớn liên quan. France Football chưa đưa ra bình luận, trong khi cảnh sát Pháp cho biết sẽ sớm vào cuộc.

Điểm đáng chú ý là cuộc đua Quả bóng vàng năm nay diễn ra vô cùng gay kịch tính với chiến thắng sát sao của Harry Kane trước Kylian Mbappe (cách biệt chỉ 28 điểm). Các cơ quan quản lý cá cược quốc tế cùng ban tổ chức đang rà soát lại toàn bộ quy trình thu thập và kiểm đếm lá phiếu từ 100 nhà báo đại diện cho các quốc gia để xác định nguồn rò rỉ.

Khác với các công ty cá cược truyền thống vốn có cơ chế kiểm soát danh tính nghiêm ngặt (KYC), các nền tảng cá cược tiền mã hóa thường có tính ẩn danh cao, khiến việc truy vết dòng tiền và xác định danh tính kẻ chủ mưu trở nên vô cùng phức tạp.

LONG kHANG