Ngày của các ứng viên và “ngựa ô”

World Cup 2026 đang bước vào thời điểm đáng xem nhất, khi các màn so tài tâm điểm Hà Lan - Morocco, Na Uy - Bờ Biển Ngà và Pháp - Thụy Điển diễn ra trong cùng ngày. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được trải nghiệm một "bữa tiệc" túc cầu kéo dài từ 8 giờ sáng 30-6 đến rạng sáng 1-7, được chứng kiến sức mạnh truyền thống của các ứng cử viên vô địch Pháp, Hà Lan và sự trỗi dậy của "ngựa ô" Na Uy.

Mở đầu cho chuỗi trận tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Morocco. Trận đấu này được ví như một "trận derby" thu nhỏ giữa lòng World Cup 2026. Lý do nằm ở chiều sâu văn hóa: nhiều ngôi sao của Morocco như Mazraoui, Amrabat hay Salah-Eddine thực chất sinh ra và lớn lên tại Hà Lan. Giới chuyên gia nhận định đây là màn mang "bóng đá đường phố" của những khu phố ở Amsterdam lên sân khấu thế giới.

Trận cầu tâm điểm vòng 32 giữa Pháp và Thụy Điển

Với Hà Lan, họ đang có một kỳ World Cup bùng nổ ngoài dự kiến, và chính Morocco - đội quân từng "quật ngã nhiều gã khổng lồ" tại Qatar 2022, chính là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất để đội tuyển Hà Lan của HLV Ronald Koeman khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch của mình.

Tiếp nối hành trình chính là màn tái xuất của Na Uy tại vòng knock-out sau 28 năm vắng bóng. Na Uy đóng vai trò "ngựa ô" nhờ vào sức mạnh của "cỗ máy ghi bàn" Erling Haaland - người đã sở hữu 4 bàn thắng sau 2 trận. Na Uy đã có một chiến lược táo bạo khi HLV Stale Solbakken cho nghỉ tới 10 trụ cột trong trận cuối vòng bảng gặp Pháp để dồn toàn lực cho vòng 32 gặp Bờ Biển Ngà. Na Uy lúc này giống như một "khối thuốc nổ" đã được nén chặt, sẵn sàng phát hỏa.

Khép lại ngày thi đấu sẽ là đội tuyển Pháp - "nhà vua" của những bảng xếp hạng, sẽ đối đầu với Thụy Điển. Nếu phải tìm một từ để mô tả về Les Bleus lúc này, đó chính là "hỏa lực". Với bộ ba Kylian Mbappe - Ousmane Dembele - Michael Olise, Pháp đang sở hữu đơn vị tấn công "khủng" nhất giải đấu.

Tuy nhiên, "gót chân Achilles" của ứng cử viên này đã lộ diện ở hành lang cánh trái. Trong khi hàng công thăng hoa, vị trí của Theo Hernandez vẫn chưa mang lại sự yên tâm tuyệt đối. HLV Deschamps vừa từ Pháp quay lại sau đám tang mẹ, dự kiến đưa Lucas Digne vào sân để gia cố sự an toàn và tận dụng khả năng tạt bóng chuẩn xác.

Rất may cho họ, Thụy Điển dù có trong tay hàng tấn công rất mạnh nhưng là 1 trong 2 đội lọt vào vòng knock-out có số bàn thua nhiều nhất (7 bàn, cùng Algeria). Câu hỏi không phải là Pháp có ghi bàn hay không, mà là họ sẽ ghi bao nhiêu bàn để khỏa lấp những sai sót có thể xảy ra ở hàng thủ. Kể từ năm 2014, Pháp hầu như không thua ở vòng knock-out World Cup (ngoại trừ trận chung kết 2022).

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CHU NGỌC