Nam Định đối diện nguy cơ phải đua trụ hạng V-League

Đương kim vô địch Nam Định cùng đội khách Hà Nội FC hòa nhau với tỷ số 1-1 tại vòng 11 V-League 2025-2026.

Nam Định và Hà Nội FC cầm hòa nhau tại vòng 11 V-League 2025-2026. ẢNH: TÂM HÀ

Kết quả này không mang đến sự hài lòng cho cả hai bên, bởi đôi bên đều quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hy vọng trong cuộc đua vào tốp 3 V-League 2025-2026. Hà Nội FC với 1 điểm giành được trên sân Thiên Trường tạm nhích thêm 1 bậc, lên đứng thứ 5 với 15 điểm.

Trong khi đó, Nam Định tụt xuống vị trí thứ 10 với 10 điểm. Đội bóng thành Nam giờ chỉ còn hơn vị trí phải đá trận play-off do PVF-CAND nắm giữ đúng 2 điểm.

Việc bị Hà Nội FC cầm chân cũng khiến chuỗi 7 trận không thắng của Nam Định tại V-League 2025-2026 tiếp tục kéo dài. Trên sân nhà Thiên Trường, Nguyễn Văn Vĩ cùng đồng đội nhập cuộc tốt hơn. Ngay phút thứ 7, đội bóng thành Nam đã có bàn thắng mở tỷ số. Sai lầm của Đậu Văn Toàn khi phá hụt bóng tạo cơ hội để Lucas dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Phạm Xuân Mạnh (áo xanh) và Nguyễn Tuấn Anh (áo trắng) trong pha tranh chấp. ẢNH: TÂM HÀ

Sau đó, lần lượt Trần Văn Đạt và Percy Tau có cơ hội tiếp cận khung thành Hà Nội FC nhưng đều không tận dụng thành công.

Tuy nhiên, điểm yếu ở hệ thống phòng ngự vẫn chưa được HLV Nguyễn Trung Kiên cùng các cầu thủ Nam Định khắc phục. Phút 31, đội chủ nhà bị gỡ hòa 1-1. Từ pha phối hợp nhịp nhàng với đồng đội, Phạm Xuân Mạnh tung cú volley đẹp mắt, làm tung lưới thủ môn Trần Nguyên Mạnh.

Bước sang hiệp 2, Nam Định dâng cao đội hình, tạo sức ép mạnh mẽ. Tuy nhiên, Hà Nội FC cũng không chịu lép vế, sẵn sàng đáp trả bằng những pha tấn công nguy hiểm. Thế trận giằng co được duy trì suốt hiệp đấu, nhưng cả hai đội đều thiếu sự chính xác trong các tình huống quyết định, khiến trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Việc bị đội đầu bảng Nam Định bỏ xa tới 17 điểm cũng gần như Nam Định đã giương cao cờ trắng trong cuộc đua bảo vệ danh hiệu V-League.

HỮU THÀNH